Il Paradiso delle Signore: Federico è figlio di Umberto Guarnieri, Luciano scopre tutto

Dopo mesi di congetture e supposizioni finalmente la verità: Federico è figlio di Umberto Guarnieri. Il ragazzo è frutto di una notte di passione tra il banchiere e Silvia, che è stata segretaria dell’uomo prima del matrimonio con Luciano Cattaneo. Silvia prova a mantenere il segreto, anche dietro consiglio di don Saverio, ma poi dice tutto a Luciano. Che ovviamente è devastato da questa scoperta, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo tanti anni accanto alla moglie. Luciano non prende bene la notizia ma invita Silvia a non dire a nessuno la verità sul padre biologico di Federico, che al momento è ancora sulla sedia a rotelle. Il ragazzo è rimasto invalido dopo l’operazione ma in realtà ci sono ancora dei dettagli sull’intervento che sono tutti da chiarire.

Luciano Cattaneo incontra Umberto Guarnieri a Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Luciano incontra Umberto e non riesce a trattenere il suo livore nei confronti del Guarnieri. Che, almeno per ora, non capisce bene l’atteggiamento aggressivo del ragioniere. Umberto è tenuto all’oscuro di tutto così come Federico che, dopo l’iniziativa di San Valentino, chiede a Vittorio e Marta un nuovo lavoro al Paradiso, accanto alla fidanzata Roberta.

Luciano e Silvia vogliono mantenere il segreto ma Federico nota qualcosa

I coniugi Cattaneo decidono di comune accordo di mantenere il segreto sul padre biologico di Federico ma all’aspirante scrittore non sfugge il comportamento dei suoi genitori, più strani e silenziosi del solito. Il fidanzato di Roberta scoprirà presto la verità? E questo porterà a nuovi risvolti sulle sue condizioni di salute? Lo scopriremo solo vivendo…anzi no, solo guardando Il Paradiso delle Signore!