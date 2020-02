Il Paradiso delle Signore, Luciano e Clelia: Ennio porta scompiglio

By

Il Paradiso delle Signore, Cattegaris: Luciano e Clelia divisi da Ennio e Silvia

Si complica sempre più la situazione di Luciano e Clelia a Il Paradiso delle Signore. I telespettatori della soap opera di Rai Uno sognano da tempo una relazione Cattegaris a tutto tondo ma l’intromissione di terze persone tarda la nascita di questo sogno. Se il ragionier Cattaneo deve vedersela con l’invalidità di Federico e le bugie della moglie Silvia, la capo commessa del Paradiso subisce il fascino di una new entry. Si tratta di Ennio Palazzi, ricco imprenditore amico di Vittorio Conti. L’uomo decide di trasferirsi a Milano per ampliare le sua attività legata alle sale cinematografiche. Ennio diventa dunque proprietario del cinema accanto al grande magazzino e questo lo spinge ad incontrare quotidianamente Clelia, per la quale prova subito attrazione.

Clelia ed Ennio Palazzi cominciano ad uscire insieme

“Ennio corteggerà Clelia con quella delicatezza e quel rispetto tipici dell’epoca”, ha anticipato a Vero l’attore Tommaso Basili, new entry nel cast de Il Paradiso delle Signore. All’inizio Clelia – devota al lavoro e al figlio – resta sulle sue e non sa se accettare il corteggiamento di Ennio. La donna è però molto curiosa e ben presto cambia idea. Dopo aver visto che Ennio ci tiene davvero, Clelia accetta un invito al cinema. In seguito a quel primo incontro Clelia dà altre chance ad Ennio e il loro rapporto diventa più forte puntata dopo puntata.

Luciano assiste al corteggiamento di Ennio Palazzi

Luciano Cattaneo nota subito le attenzioni di Ennio Palazzi nei confronti di Clelia Calligaris ma cerca di pensare ad altro. Anche perché il ragioniere ha altre questioni da risolvere: sta infatti per scoprire che Federico non è suo figlio, bensì quello di Umberto Guarnieri. Una situazione che cambia per sempre la vita di due famiglie e mette a repentaglio il matrimonio di Luciano e Silvia.

Chi è Tommaso Basili, new entry de Il Paradiso delle Signore

Tommaso Basili è un apprezzato attore teatrale e televisivo. Di recente è stato protagonista de L’isola di Pietro e Don Matteo mentre su Netflix è nel cast della serie tv Rise of Empire.