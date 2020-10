Il Paradiso delle Signore: che fine ha fatto la Venere sposata Paola

Ai fan più attenti la cosa non è sfuggita: da quando Il Paradiso delle Signore è tornato in tv le scene con la Venere Paola Galletti sono state piuttosto rare. Che fine ha fatto il personaggio interpretato dalla brava Elisa Cheli? Tranquilli, non è stato rimosso dalla sceneggiatura. Gli autori della soap opera di Rai Uno hanno semplicemente dato priorità ad altri personaggi e storie. Del resto Paola è sempre stato un personaggio secondario, presente perlopiù nelle scene inerenti il grande magazzino milanese. Paola tornerà a breve nelle nuove puntate della serie, la cui quinta stagione è partita solo lo scorso lunedì 12 ottobre. A provarlo le foto condivise sui social network dall’attrice Elisa Cheli che la ritraggono insieme a Francesca Del Fa (Irene), Mariavittoria Cozzella (Dora) e Grace Ambrose (la nuova Venere Stefania). Al momento non è chiaro se Paola avrà una storyline più ampia o se rivedremo il marito Franco (Francesco Wolf): gli autori scrivono le sceneggiature a mano a mano e spesso neppure gli attori sanno cosa accadrà in futuro. Quel che è certo è che il personaggio di Paola è confermato per la quinta stagione e la Venere tornerà a breve sul piccolo schermo.

Il Paradiso delle Signore: la storia della Venere sposata Paola

Il personaggio di Paola Galletti è stato introdotto nella terza stagione de Il Paradiso delle Signore (la prima daily). La ragazza ha superato le prime selezioni per il posto da Venere insieme a Dora, Roberta, Tina e Nicoletta. Solo in un secondo momento sono arrivate Gabriella (bocciata inizialmente e salvata dopo un ripensamento di Clelia) e Irene (arrivata in occasione delle festività natalizie e rimasta per sostituire Nicoletta costretta a fermarsi per la gravidanza). Paola è sempre stato un personaggio secondario come Dora: maggiore attenzione è stata prestata alla ragazza nella quarta stagione, quando al Paradiso è arrivato il marito Franco e i due hanno vissuto un momento di crisi a causa della gelosia di lui.

Il Paradiso delle Signore: chi è l’attrice Elisa Cheli

Da ormai tre anni è Elisa Cheli a prestare il volto a Paola Galletti. Classe 1997, l’attrice ha iniziato a recitare da giovanissima. Alle sue spalle tanta gavetta in teatro: Il Paradiso delle Signore è il suo primo impegno in televisione.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni quinta stagione

Se il futuro di Paola appare ancora incerto a Il Paradiso delle Signore, diverso è quello di Marta Guarnieri. La moglie di Vittorio Conti lascia Milano per trasferirsi per un breve periodo a New York, dove è stata notata da una importante agenzia di comunicazione. Vittorio non tarpa le ali alla moglie e si concentra sui suoi nuovi problemi famigliari. Il fratello Edoardo muore e in città arrivano la cognata e i nipoti di Vittorio. In questa quinta stagione della soap spazio pure ai problemi tra Gabriella e Cosimo e al triangolo amoroso che coinvolge Silvia, Luciano e Clelia.