Il Paradiso delle Signore Vittorio: muore il fratello, arrivano cognata e nipoti

Grosse novità a Il Paradiso delle Signore per Vittorio Conti. Nella quinta stagione della serie – la terza daily – il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni deve fare i conti con la lontananza della moglie Marta. La figlia di Umberto Guarnieri viene presa in una importante agenzia di comunicazione di New York e lascia momentaneamente Milano per ampliare le sue conoscenze professionali. Vittorio resta in Italia dove guida il grande magazzino milanese ma nelle nuove puntate deve fronteggiare pure un grave lutto famigliare. A causa di un incidente d’auto viene a mancare il fratello, visto in passato nella soap. Dopo la morte dell’uomo vengono a bussare alla porta di Vittorio la cognata Beatrice e i figli Pietro, 18 anni, e Serena, 9. Come rivelato in anteprima da Di Più Tv, la cognata di Vittorio scopre che il marito le ha lasciato solo debiti e che la casa a Pavia dove vivevano è coperta da un’ipoteca. La donna si rivolge così al signor Conti, che deve farsi carico dei problemi dei suoi parenti.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: muore il fratello di Vittorio Conti

“Vittorio dovrà fare i conti con il dolore della perdita del fratello, con la consapevolezza che non potranno più riappacificarsi come sperava, e con una cognata che fatica ad accettare il suo aiuto perché vorrebbe cavarsela da sola”, ha anticipato al settimanale edito da Cairo Editore l’attrice Caterina Bertone, che presta il volto a Beatrice Conti. La vedova si trasferisce a Milano, dove è più facile trovare un impiego, va a vivere in una pensione e cerca di stare vicino ai figli. La piccola Serena (Giulia Patrignani) era molto legata al padre e stringe un rapporto molto forte anche con lo zio Vittorio. Più problematico il fratello Pietro (Andrea Savorelli), che frequenta un’accademia militare. Il giovane Conti è scapestrato e ribelle e entra più di una volta in conflitto con la madre e lo zio.

Il Paradiso delle Signore nuove puntate: il rapporto di Vittorio col fratello

Non è la prima volta che a Il Paradiso delle Signore si parla di Edoardo Conti, il fratello di Vittorio. Il personaggio è stato introdotto la prima volta nella serie quando andava in onda in prima serata. Vittorio e Edoardo non hanno mai avuto un buon rapporto e si sono allontanati quando il pubblicitario ha provato a conquistare la fidanzata del fratello. Vittorio ha cercato di riappacificarsi col parente quando è venuto a mancare il padre. Nel corso della terza stagione – la prima daily – Edoardo è riapparso dopo che al Paradiso si è presentata Lisa, l’amica di Luca Spinelli che si spacciava per la sorellastra di Vittorio abbandonata in un orfanotrofio. Edoardo non ha mai creduto – e a ragione – alla versione della ragazza e questo l’ha allontanato ancora di più da Vittorio.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Vittorio a Milano senza Marta

Dopo la fuga di Riccardo a Parigi con l’amata Nicoletta, anche Marta decide di lasciare Milano. La moglie di Vittorio Conti si trasferisce a New York, dove viene presa in una famosa agenzia di comunicazione. Durante il viaggio di nozze con il marito Marta resta affascinata dalla Grande Mela e decide di costruirsi un futuro lavorativo oltreoceano. Una scelta che viene appoggiata da Vittorio, che non vuole ostacolare la moglie. Nelle prossime puntate della soap, dunque, Marta fa la spola tra gli Stati Uniti e l’Italia, cercando di portare avanti sia l’impegno americano sia quello con il grande magazzino milanese. L’attrice Gloria Radulescu è momentaneamente fuori dal set: il suo è un arrivederci e non un addio.