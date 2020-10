La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore – la terza daily – non si apre nel migliore dei modi per i fan della famiglia Guarnieri. Dopo la fuga di Riccardo a Parigi con l’amata Nicoletta, anche Marta decide di lasciare Milano. La moglie di Vittorio Conti si trasferisce a New York, dove viene presa in una famosa agenzia di comunicazione. Durante il viaggio di nozze con il marito Marta resta affascinata dalla Grande Mela e decide di costruirsi un futuro lavorativo oltreoceano. Una scelta che viene appoggiata da Vittorio, che non vuole ostacolare la moglie. Nelle prossime puntate della soap, dunque, Marta fa la spola tra gli Stati Uniti e l’Italia, cercando di portare avanti sia l’impegno americano sia quello con il grande magazzino milanese. L’attrice Gloria Radulescu è momentaneamente fuori dal set: il suo è un arrivederci e non un addio.

Marta a New York: perché Gloria Radulescu ha lasciato Il Paradiso delle Signore

In queste settimane Gloria Radulescu non è sul set de Il Paradiso delle Signore. Mentre il resto del cast è impegnato con le riprese – in questi giorni si stanno registrando gli episodi natalizi – l’attrice italo-rumena è a Malta, in compagnia del nuovo fidanzato Daniele Di Benedetti. Ad oggi non è chiaro se la scelta di allontanare Marta Guarnieri dal Paradiso sia dipesa dall’attrice o dalla produzione. Quel che è certo è che la Radulescu ha deciso di prendersi del tempo per sé e per la sua nuova storia d’amore. È volata a Malta, dove il compagno possiede una casa, e qui sta trascorrendo le giornate tra amore, mare e sole. In una recente intervista a Blogo, però, la Radulescu ha assicurato che continua a sostenere provini perché vuole affermarsi sempre più come attrice. E di recente è sbarcata al cinema: è nel film L’ultimo giorno del toro (uscito lo scorso 7 ottobre) accanto a Michele Morrone.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marta va via, cosa succede a Vittorio

Mentre Marta inizia una nuova vita a New York, Vittorio Conti continua a gestire Il Paradiso delle Signore con l’aiuto del ragionier Luciano Cattaneo e della capo commessa Clelia Calligaris. Per l’imprenditore, ex pubblicitario, non mancano le novità: a Milano arriva Serena, una bambina che ha a che fare con Vittorio e con il suo passato da latin lover. “La vita di Vittorio verrà sconvolta da un ritorno dal passato. Inoltre, avremo nuove location: per esempio, vicino al nostro magazzino inaugurerà una pasticceria e il caro signor Armando Ferraris aprirà una ciclo-officina”, ha anticipato Alessandro Tersigni a Vanity Fair.