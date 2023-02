Lavorare in una serie quotidiana come Il Paradiso delle Signore non è di certo un impiego di serie b, come si pensava un tempo, per gli attori. Anzi, soprattutto quelli della soap di successo di Rai Uno, devono superare diverse prove prima di trovare un posto nella grande famiglia del magazzino milanese. A svelare alcuni retroscena è stato il produttore esecutivo e creativo Daniele Carnacina, che in passato ha lavorato a Centovetrine, Vivere, Un posto al sole, Le tre rose di Eva.

Al settimanale Di Più Tv l’uomo ha spiegato che non tutti possono lavorare su un set come quello de Il Paradiso delle Signore. La produzione è costantemente alla ricerca di attori che abbiano tanta, tantissima, voglia di lavorare perché si gira di continuo, dall’alba alla sera. Chi vuole lavorare al daily deve inoltre avere un’ottima memoria perché potrebbe girare fino otto scene al giorno, circa venticinque pagine di copione.

Un lavoro non da poco se si pensa che in una fiction tradizionale si girano al massimo quattro o cinque scene e ancora meno se si parla di film. Carnacina ha rivelato che per trovare gli interpreti giusti la produzione de Il Paradiso delle Signore fa provini tutto l’anno, andando a vedere spettacoli, esibizioni, scuole di recitazione. Vengono valutate la preparazione ma pure gli aspetti personali, umani, delle persone.

Il motivo di tutto ciò è presto detto: con dei ritmi così intensi e serrati viene inevitabilmente fuori la personalità. Se si è freddi, distaccati, ci si atteggia a fare la primadonna, il pubblico rischia di percepire tutto questo anche nel personaggio. Lo stesso accade, come puntualizzato dal produttore esecutivo e creativo de Il Paradiso delle Signore, se due attori nella trama sono amici e invece nella realtà non sono in sintonia.

Curiosità sul cast de Il Paradiso delle Signore

Per fortuna tutto questo non c’è nella serie Rai, dove tutti gli attori sono amici. Molti di loro si frequentano fuori dal set e hanno stretto legami importanti. Basti pensare a Enrica Pintore, fino a qualche tempo fa volto della capocommessa Clelia, che ha scelto come suo testimone di nozze Giorgio Lupano, alias il ragionier Luciano Cattaneo. Oppure Emanuel Caserio e Chiara Russo, Salvatore e Maria, che si sono invece innamorati tra una scena e l’altra.

Gli attori de Il Paradiso delle Signore devono infine essere molto forti fisicamente: d’estate vengono girate le puntate autunnali e invernali e d’inverno quelle primaverili. Il che vuol dire che i vari interpreti quando indossano abiti leggeri e patiscono il freddo mentre nei mesi più caldi soffrono il caldo con cappotti e sciarpe.