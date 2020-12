Il Paradiso delle Signore anticipazioni: quando va via Roberta

Tutto pronto per la partenza di Roberta Pellegrino. La commessa de Il Paradiso delle Signore lascia Milano per trasferirsi a Bologna, dove è stata convocata per una ricerca universitaria. Una grande opportunità per la giovane, che sogna di affermarsi come ingegnere nel suo futuro. Roberta va ufficialmente via nella puntata in onda su Rai Uno venerdì 18 dicembre 2020. E la Pellegrino parte da sola, senza l’amato Marcello Barbieri, vittima del Mantovano, con il quale ha un vecchio debito di gioco.

Ad oggi non è chiaro il motivo che ha spinto gli sceneggiatori ad allontanare Roberta dal Paradiso delle Signore. Non sappiamo se sia stata una scelta semplicemente autoriale, come accaduto in passato con Marina Fiore e Angela Barbieri, o se sia stata l’attrice Federica De Benedittis a chiedere una pausa. Di sicuro l’attrice, sposata con Giulio Maria Corso (Antonio Amato nella soap) non è in dolce attesa come spifferato da qualcuno nell’ultimo periodo.

Per il momento nessun happy ending tra Roberta e Marcello, tra le coppie più belle e affiatate de Il Paradiso delle Signore. Ma nelle serie tv mai dire mai e la Pellegrino potrebbe tornare più in là per ricongiungersi con il suo amato, come accaduto nel corso della quarta stagione tra Riccardo e Nicoletta.

Nelle puntate in onda a dicembre Roberta parte per Bologna senza sapere che Marcello è ricattato dal Mantovano e che il tradimento con Ludovica Brancia di Montalto è solo una copertura. Proprio così, nella relazione tra Roberta e Marcello si intromette l’ereditiera, rientrata in città dopo il matrimonio saltato con Riccardo Guarnieri.

In passato Marcello ha lavorato come autista per la famiglia Brancia e casualmente Ludovica viene a sapere della difficile situazione in cui si trova Barbieri. La ragazza prova così ad aiutare Marcello ma il loro piano si rivela fatale per la love story tra il barista e Roberta, che parte per Bologna senza il suo promesso sposo.

Marcello e Ludovica sono costretti a baciarsi per coprire Barbieri, che è rimasto coinvolto in una tentata rapina e ha bisogno di un alibi. Roberta becca i due che amoreggiano e va su tutte le furie. Prima, però, Marcello riesce a fare a Roberta la fatidica proposta di matrimonio.

Un sogno per la Pellegrino, che è davvero innamorata del Barbieri e non ha mai nascosto il sogno di diventare sua moglie. Ma per ora la loro storia finisce così, tra bugie, inganni e tradimenti fasulli.