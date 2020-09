Il Paradiso delle Signore anticipazioni: quando torna la Contessa Adelaide

Manca davvero poco: la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo sta per tornare a Il Paradiso delle Signore! Il personaggio a cui presta il volto la talentuosa Vanessa Gravina è scomparso dalle scene per via del viaggio di nozze col marito Achille Ravasi. Un viaggio di nozze che si è rivelato ben altro: poco romantico e pieno di trappole e problemi. Per fortuna Adelaide può contare sul cognato Umberto Guarnieri che, dopo aver decifrato un misterioso telegramma, è corso a New York. Adelaide torna in video nella settimana che va dal 5 al 9 ottobre 2020. Più precisamente nell’episodio in onda su Rai Uno giovedì 8 ottobre al consueto orario delle 15.55.

Il Paradiso delle Signore che fine ha fatto Adelaide: torna in video l’8 ottobre 2020

Grazie al prezioso aiuto di Umberto Adelaide riesce a tornare in Italia. I due cognati sono più uniti che mai. La Contessa di Sant’Erasmo rientra senza il marito Achille Ravasi, rimasto negli Stati Uniti. Una situazione ingarbugliata che porta grossi problemi economici ad Adelaide. Tutto il patrimonio della donna, piuttosto ingente, è finito nelle mani di Ravasi, che è a tutti gli effetti un cacciatore di dote. Adelaide comincia così a lavorare con Marta e Vittorio al grande magazzino, posto che ha sempre disprezzato. Umberto, invece, fa il possibile per riconquistare il cuore della Contessa. “La vedrete tornare senza il marito, a causa di un fatto grave. E Adelaide prenderà una decisione forte. A sorpresa, entrerà a far parte delle dinamiche del grande magazzino che prima snobbava e detestava ma che, all’improvviso si rivelerà un prezioso alleato contro un avversario”, ha anticipato Vanessa Gravina in una recente intervista.

Il Paradiso delle Signore nuove puntate: Adelaide dà la sua benedizione a Riccardo

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore la vita di Adelaide di Sant’Erasmo cambia radicalmente. Oltre a iniziare a lavorare al grande magazzino – dove ha già aiutato Marta e Vittorio con un concorso di poesia – la nobildonna dà la sua benedizione a Riccardo e Nicoletta. In passato Adelaide ha più volte ostacolato l’amore tra i due ragazzi ma dopo il ritorno di fiamma cambia idea. Il matrimonio tra Riccardo e Ludovica salta e il Guarnieri è finalmente libero di amare la figlia del ragionier Cattaneo. Nicoletta, intanto, chiede alla Sacra Rota l’annullamento del suo matrimonio con il dottor Cesare Diamante. Successivamente Riccardo e Nicoletta decidono di trasferirsi a Parigi, dove possono vivere liberamente la loro relazione. Sia Adelaide sia Umberto danno la loro benedizione a Riccardo e Nicoletta, che sono già di fatto una famiglia per via della presenza della piccola Margherita.