Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 8 – 12 aprile 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2019

Una settimana turbolenta per Il Paradiso delle Signore, un vero mix di eventi sconvolgeranno le vicende dei protagonisti della amata soap di Rai 1. Clelia Calligaris torna a lavorare al Paradiso ma sarà vittima di un momento di vera tensione: suo figlio Carletto, da tempo nelle mani di Oscar, scompare all’improvviso. Marta e Vittorio litigano ancora per colpa di Lisa e Marta decide di allontanarsi. Umberto Guarnieri vorrebbe sposare Andreina Mandelli, Adelaide si mostra subito molto contraria. Tina resta ancora sotto le grinfie di Nora che vuole solo allontanarla dal marito Sandro. Per sapere più nel dettaglio cosa succederà al Paradiso delle Signore, leggi ogni particolare ed anticipazione su Gossip e tv!

Lunedì 8 aprile

Clelia Calligaris è tornata a Milano, dopo le minacce di suo marito Oscar. Vittorio Conti le offre subito di tornare a lavorare al Paradiso e proprio mentre sta uscendo dal grande magazzino incontra Luciano. Marta Guarnieri sempre più sospettosa, chiede ancora a Roberta di indagare sui movimenti di Lisa Conterno.

Martedì 9 aprile

Consigliata da Luciano, Clelia accetta l’offerta di Vittorio e torna a lavorare al Paradiso. La contessa Adelaide, turbata, confessa ai suoi adorati nipoti che Umberto sta pensando di sposare Andreina Mandelli. Marta teme che la Mandelli stia usando suo padre per danneggiare Vittorio Conti e il Paradiso delle Signore. Silvia scopre che Luciano e Oscar hanno avuto un incontro molto animato, il marito ne presenta le prove sul suo corpo.

Mercoledì 10 aprile

Oscar ormai ha con se il piccolo Carletto e per smorzare un po’ la tensione con Clelia, decide di affidarglielo per una giornata. In poco tempo il dolce bambino conquista le Veneri e attira subito tutta l’attenzione di Luciano Cattaneo. Marta e Vittorio litigano ancora per colpa di Lisa, a questo punto la giovane Guarnieri decide di allontanarsi dal Paradiso delle Signore e lasciare per un po’ il suo lavoro.

Giovedì 11 aprile

Dopo svariate prove con Nora e Sandro, dove Tina si è trovata in mezzo a due fuochi, è arrivato il giorno dell’esibizione alla radio ma, Nora prende una decisione improvvisa che mette subito in difficoltà la povera Tina Amato. Clelia teme che se non torna subito con Oscar, l’uomo potrebbe denunciarla. Intanto al Paradiso delle Signore si presentano due carabinieri per dare una notizia inaspettata.

Venerdì 12 aprile

Il figlio di Clelia ed Oscar è scomparso, tutto il Paradiso si stringe intorno alla capo commessa in preda al panico. Il conduttore radiofonico Enrico Petrucci si mostra molto interessato a Tina Amato ma il tutto è una precisa richiesta di Nora. Silvia Cattaneo vorrebbe affrettare le nozze tra sua figlia Nicoletta e Cesare Diamante, lo fa presente anche a don Ermanno per sperare di accelerare i tempi. Il piccolo Carletto viene fortunatamente ritrovato e Clelia ritorna ad essere più serena.