Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 1 – 5 aprile 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 1° a venerdì 5 aprile 2019

Al Paradiso delle Signore si complicano sempre più le vicende dei protagonisti con l’arrivo anche nuovi personaggi. Il pubblico di Rai 1 che segue la daily soap ogni pomeriggio è sempre più appassionato agli intrecci e sviluppi delle storie ambientate nella Milano degli anni 60. Questa settimana Riccardo Guarinieri tornerà finalmente a casa e sua sorella Mara vorrà capire cosa è successo in questi giorni di fuga. I rapporti tra Vittorio e Marta saranno ancora molto tesi a causa della presenza ingombrante di Lisa, mentre Nicoletta accetterà il fidanzamento con Cesare Diamante. Clelia sarà costretta a tornare a Milano per il bene di suo figlio. Questo e molto altro dovremmo aspettarci dai nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, leggi qui sotto le anticipazioni dettagliate di Gossip e tv!

Lunedì 1° aprile

Riccardo Guarnieri è finalmente ritornato a casa, sua sorella Marta gli chiede subito come sono andate le cose nell’appartamento di Vittorio Conti per capire come si è messa in atto la fuga del giovane. Intanto i meriti vanno tutti a Luca Spinelli e Adelaide, felice di aver ritrovato il suo amato nipote, organizza un pranzo al Circolo in suo onore. Gabriella intanto pranza con uno dei suoi tanti ammiratori, la ragazza spera sempre così di far ingelosire Salvatore Amato.

Martedì 2 aprile

Nicoletta Cattaneo confida a suo fratello Federico di aver provato molta emozione nel rivedere Riccardo, ma nel frattempo la ragazza invita a casa il giovane dottore Cesare Diamante per fare un importante annuncio alla sua famiglia. Marta invece racconta a Riccardo che in questo periodo il rapporto tra lei e Vittorio sta subendo tante rotture e prega Roberta e Gabriella di informarla di tutti i movimenti di Lisa Conterno.

Mercoledì 3 aprile

Oscar Bacchini cerca di corrompere il postino del Paradiso delle Signore, l’uomo vuole scoprire a tutti i costi l’indirizzo del convitto dove è nascosto suo figlio. Nicoletta intanto mostra alle sue amiche e colleghe l’anello di fidanzamento che Cesare le ha regalato. Marta e Vittorio litigano nuovamente per colpa di Lisa Conterno. Nora, pronta a dimostrare a suo marito Sandro Recalcati di essere cambiata, procura a lei e Tina Amato un contratto per un’esibizione alla radio.

Giovedì 4 aprile

Tutti si sono accorti della crisi che c’è tra Mara e Vittorio: Roberta, Gabriella e Federico si aggiornano sugli sviluppi di questa complicata relazione. Riccardo confida a sua zia Adelaide di essere molto amareggiato nel vedere Nicoletta felice al fianco di un altro uomo. Clelia Calligaris intanto cerca di costruirsi una vita fuori da Milano e lontana dal Paradiso delle Signore.

Venerdì 5 aprile

Oscar si presenta a casa Cattaneo con il piccolo Carlo, Silvia e Luciano sono sconvolti e non chiudono occhio per tutta la notte. L’uomo è intenzionato al peggio, costringe Clelia a tornare a Milano e a prendere una decisione piuttosto drastica e dolorosa.