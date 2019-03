Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 25 – 29 marzo 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019

La versione daily della soap Il Paradiso delle Signore appassiona sempre più il pubblico di Rai 1 che ogni pomeriggio è incollato al televisore. Questa settimana ci saranno novità nella vicenda dolorosa che sta colpendo Riccardo Guarnieri: il giovane è in fuga e diversi elementi fanno pensare che sia in serio pericolo. Nicoletta intanto è molto preoccupata e commette errori a lavoro. Al Paradiso si susseguono gioie e tristi risvolti: la Calligaris cede il posto a Roberta mentre Gabriella riceve numerose lettere dagli ammiratori. Marta e Vittorio sono in crisi, la fuga di Riccardo li sta allontanando. Per scoprire cosa succederà nel dettaglio in questa settimana leggi qui sotto le anticipazioni della settimana e resta aggiornato su Gossip e tv!

Lunedì 25 marzo

Riccardo Guarnieri è scappato, tutta la famiglia è in pensiero per la salute e la sicurezza del giovane, Adelaide vorrebbe chiamare la polizia, ma Umberto teme che la notizia possa influire negativamente sulla sua campagna elettorale, Marta invece è la vera preoccupata. Oscar ha perso le tracce di sua moglie Clelia e minaccia il ragionier Cattaneo, intanto Silvia scopre dove si trova la Calligaris e decide di affrontarla.

Martedì 26 marzo

Nicoletta è molto preoccupata per Riccardo e presenta scarsa lucidità a lavoro dove commette errori in continuazione. Intanto al Paradiso delle Signore l’allontanamento di Clelia ha portato scompiglio tra le Veneri, per questo viene eletta una nuova capo commessa: Roberta. Irene è invidiosa della sua collega. Nora, la moglie di Recalcati, intuisce che Tina è la nuova prediletta di suo marito Sandro e decide di farle una sgradevole sorpresa.

Mercoledì 27 marzo

A Villa Guarnieri viene ritrovato un cappotto sporco di sangue e fango, tutto fa pensare che appartiene a Riccardo. Andreina pur andando contro Umberto spinge Adelaide a chiamare la polizia e chiedere aiuto per le ricerche del giovane Guarnieri. Intanto Vittorio Conti si sente responsabile della fuga di Riccardo e chiede scusa a Marta tentando un riavvicinamento con la ragazza, rivelandole di aver avuto un’intuizione su luogo in cui è nascosto il Riccardo.

Giovedì 28 marzo

Umberto Guarnieri leggendo un giornale scopre un lungo articolo dettagliato sulla scomparsa di Riccardo e si infuria con la cognata Adelaide per aver fatto trapelare le notizie e aver ostacolato così la sua carriera politica. Antonio Amato chiede aiuto a Ludovica per realizzare i suoi progetti con la ditta di edilizia che ha aperto in società con il suo conterraneo.

Venerdì 29 marzo

Al Paradiso delle Signore arrivano numerose lettere tutte indirizzate alla venere Gabriella: la ragazza ha fatto colpo su molti ammiratori che adesso la cercano con insistenza. La notizia della scomparsa di Riccardo Guarnieri è ormai di dominio pubblico, nell’ufficio di Marta intanto arriva una chiamata di Luca Spinelli. Vittorio va su tutte le furie.