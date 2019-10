Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2019

Ci siamo! Il Paradiso delle signore riapre i battenti. Le Veneri, i Guarnieri , i Cattaneo, gli Amato e tutti gli altri protagonisti le cui storie ci hanno fatto appassionare la passata stagione stanno per tornare a tenerci compagnia ogni pomeriggio. A tenere banco questa settimana saranno i preparativi per le nozze tra Marta e Vittorio, finalmente prossimi a realizzare il loro sogno d’amore, anche se non mancheranno intoppi: Adelaide, più agguerrita che mai, pretenderà di dare una mano mentre il ritorno di Umberto rischia di gettare ombra sul matrimonio. Conosceremo anche tanti nuovi personaggi a cominciare da Francesca, nuova capo commessa e Rocco, nipote di Agnese mentre altri saranno alle prese con nuovi percorsi.

Lunedì 14 Ottobre

Mentre fervono i preparativi per il matrimonio, una rinnovata ed intraprendente Gabriella torna da Parigi. Al Paradiso arrivano due nuove Veneri: Francesca Molinari e Marina Fiore mentre direttamente da Partanna risale Rocco Amato, il nipote di Agnese. Intanto la storia infinita tra Riccardo e Nicoletta giunge a livelli esasperanti.

Martedì 15 Ottobre

Nuovi ingressi al Paradiso delle Signore: Rocco viene assunto come magazziniere mentre una nuova Venere si unisce al gruppo, è Angela Barbieri che, non appena arrivata dalla Pianura Padana, fa amicizia con Roberta e Gabriella, alla quale Vittorio chiede aiuto per il vestito da sposa di Marta. La sua nuova carriera da stilista ufficiale del Paradiso sta per avere inizio.

Mercoledì 16 Ottobre

Il lavoro impedisce a Cesare di accompagnare Nicoletta al matrimonio. L’ex Venere è restia ad andare a causa delle tensioni con Riccardo. Marta chiede al padre, appena rientrato a Milano, di non creare tensioni col figlio.

Giovedì 17 Ottobre

Alla vigilia delle nozze sale la tensione tra i due uomini di casa Guarnieri. Gabriella, oramai nuova stilista del Paradiso, scopre di avere un ammiratore segreto.

Venerdì 18 Ottobre

Il grande giorno è arrivato, ma la festa riserverà sorprese per tutti. Angela si allontana dalla festa per incontrare un uomo molto misterioso, Salvatore si scopre geloso di Gabriella, che balla con Cosimo alla festa di nozze. Riccardo accorre da Nicoletta e Margherita in difficoltà.