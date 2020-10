Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2020

Dal 5 al 9 ottobre 2020 andranno in onda su Rai 1 le ultime puntate della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore. Gli episodi rimasti in sospeso la scorsa primavera a causa dell’emergenza Coronavirus. Da lunedì 12 ottobre partirà ufficialmente la quinta stagione, con tante novità e nuovi personaggi. Al centro della prossima settimana il ritorno di Nicoletta e il matrimonio imminente di Riccardo e Ludovica. Ma anche il rientro di Adelaide dopo il disgraziato viaggio di nozze in America. Senza dimenticare il riavvicinamento tra Cosimo e Gabriella e quello tra Roberta e Marcello. Scopri su Gossipetv le anticipazioni giorno per giorno!

Lunedì 5 ottobre

Marta e Vittorio tornano alla loro vita, ad una quotidianità senza la piccola Anna. La mancanza della bambina si fa sentire. Cosimo invita Gabriella a una cena con i suoi genitori. Nicoletta ritorna al Paradiso delle Signore e casualmente incontra Riccardo. Successivamente Guarnieri va a casa Cattaneo per rivedere la piccola Margherita. Nicoletta si mostra distaccata, ma dentro si strugge per il suo amore mai sopito.

Martedì 6 ottobre

Flavia Brancia ritorna a Milano dalla figlia Ludovica in vista del suo matrimonio. La nobildonna si presenta a casa di Silvia, per intimarle di tenere lontana Nicoletta dal suo futuro genero. Una telefonata avverte Riccardo che anche Adelaide e Umberto torneranno presto dall’America. Riccardo rivede Nicoletta che gli confessa come sono andate davvero le cose quando è partita con Cesare. Cosimo riesce a recuperare il suo rapporto con Riccardo, che lo perdona.

Mercoledì 7 ottobre

Dopo la rottura con Federico, Roberta si avvicina molto a Marcello, che la ricopre di attenzioni. Ludovica confessa alla madre della sua finta gravidanza. Flavia non è d’accordo con la mossa della figlia ma promette di starle accanto. Il giorno prima delle nozze di Ludovica, Nicoletta, dopo vari ripensamenti, raggiunge Riccardo in villa. I due passano la notte insieme.

Giovedì 8 ottobre

Gabriella accetta l’anello di fidanzamento di Cosimo e riesce a chiarirsi con Salvatore. Umberto e Adelaide tornano dagli Stati Uniti più uniti che mai. Prima di arrivare all’altare Riccardo scopre il segreto di Ludovica. Dopo un confronto con l’ereditiera raggiunge Nicoletta, il suo grande amore.

Venerdì 9 ottobre

Riccardo e Nicoletta non potranno vivere insieme fino all’annullamento del matrimonio di lei alla Sacra Rota. È così che decidono di trasferirsi a Parigi, con la piccola Margherita. Adelaide e Umberto danno la loro benedizione. La coppia viene però scossa da una telefonata dall’America. Luciano si chiarisce finalmente con Federico. Quest’ultimo chiede al padre di rinunciare a Clelia per il bene della sua famiglia. Armando prende l’iniziativa con Angese: al Paradiso delle Signore sboccia dunque un nuovo amore.

Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Nicoletta: parla l’attrice Federica Girardello

In una intervista a Telepiù l’attrice Federica Girardello ha parlato del ritorno di Nicoletta Cattaneo a Il Paradiso delle Signore. “Un ritorno notturno e agitato. E la tensione sarà realistica, perché sul set la bimba che interpreta Margherita era un po’ agitata, così tutto è stato davvero concitato”, ha confidato. “Quando torna a Milano Nicoletta è di certo sconfitta. Aveva fatto la scelta coraggiosa di andare a Bari per proteggere la figlia ma alla fine non ce l’ha più fatta. Però c’è una gran forza nel dire: “Questa vita non la sopporto. Rischio di nuovo tutto e me ne vado”, ha aggiunto.