Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre 2020

Settimana decisiva a Il Paradiso delle Signore. Nella soap opera di Rai Uno torna Nicoletta Cattaneo, uno dei personaggi più amati dal pubblico. Dopo l’addio frettoloso di un anno fa il personaggio interpretato da Federica Girardello è pronto a rifarsi una vita a Milano. Lontano dal marito Cesare Diamante, con il quale il rapporto non ha funzionato. E quando si parla di Nicoletta è impossibile non tirare in ballo Riccardo… Il rampollo di casa Guarnieri sta per sposare Ludovica Brancia di Montalto ma il ritorno di Nicoletta cambia tutto. Leggi su Gossipetv le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2020!

Lunedì 28 settembre

Vittorio e Marta Conti fanno il possibile per poter adottare la piccola Anna. Federico non riesce ad accettare la relazione del padre con Clelia ed è molto scontroso sia con Silvia sia con Roberta. Salvatore e Marcello scoprono che i conti della caffetteria non sono proprio quelli che si aspettavano.

Martedì 29 settembre

Don Saverio è riuscito a trovare la madre naturale della piccola Anna che può così incontrare i coniugi Conti. Salvatore e Marcello devono trovare un’idea per risollevare le sorti della loro caffetteria. In loro aiuta arriva Laura, ex pasticcera oggi venere del Paradiso delle Signore. Federico continua a portare rancore al padre quando una sera, per caso, capisce che anche Silvia ha tradito Luciano.

Mercoledì 30 settembre

Salvatore e Marcello si organizzano per aprire la caffetteria pure la sera ma gli imprevisti sono dietro l’angolo. Vittorio incontra la madre natura di Anna: la donna conferma di non voler tenere la bambina. Federico, ormai disilluso dall’amore in seguito alla crisi dei suoi genitori, prende una decisione drastica e lascia Roberta.

Giovedì 1 ottobre

Ludovica ha scoperto che Nicoletta tornerà a Milano, in seguito alla fine del suo matrimonio con Cesare, e fa promettere a Cosimo di non dirlo a Riccardo. La madre di Anna riprende con sé sua figlia ma decide di battezzarla con i Conti come madrina e padrino ma il giorno del Battesimo la donna non si presenta in chiesa.

Venerdì 2 ottobre

Salvatore e Marcello non possono aprire di sera perché non hanno ottenuto tutti i permessi. Cosimo trova il coraggio di confidare a Riccardo che è stato lui a rivelare ad Adelaide il segreto della sua partenza con Nicoletta. La madre della piccola Anna torna di nuovo da Vittorio e Marta. Mentre sono a cena i Cattaneo ricevono una visita inaspettata: Nicoletta è tornata a Milano.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo e Nicoletta tornano insieme

Quando Nicoletta rientra a Il Paradiso delle Signore nessuno dei suoi parenti e conoscenti vuole avvisare Riccardo Guarnieri. L’incontro tra i due ex amanti avviene casualmente, in strada. Riccardo capisce subito che i sentimenti per l’ex promessa sposa non sono mai scomparsi ma è costretto a rivelarle dell’imminente matrimonio con Ludovica Brancia di Montalto e del secondo figlio in arrivo. Nicoletta, dal canto suo, ammette a Riccardo della crisi coniugale che ha travolto il suo rapporto con Cesare Diamante. Tra dichiarazioni d’amore e confessioni Riccardo e Nicoletta si scoprono più innamorati che mai e la sera prima del matrimonio tra Guarnieri e Ludovica i due fanno l’amore.