Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2020

Aria nuova a Il Paradiso delle Signore. In seguito alla partenza di Marta – volata a New York per un lavoro in una prestigiosa agenzia di comunicazione – Vittorio deve fare i conti con un terribile lutto: il fratello Edoardo è morto. Una tragedia che scuote profondamente l’ex pubblicitario, che ha sempre avuto un rapporto burrascoso con il defunto. Nel frattempo Stefania, la nipote di zia Ernesta, si propone come nuova Venere del Paradiso. Il rapporto tra Roberta e Marcello viene invece messo in crisi da Salvatore.

Lunedì 26 ottobre

La nuova collezione di Gabriella è un successo e al Paradiso si cerca una nuova Venere. Clelia è però piuttosto pensierosa riguardo il suo futuro con Luciano. Dopo il funerale del marito, Beatrice scopre che la sua situazione finanziaria è disastrosa. Vittorio si offre di aiutarla ma lei vuole farcela da sola. Marcello e Salvatore non vedono l’ora di sapere se i dolci di Laura sono stati graditi dalla Contessa di Sant’Erasmo. Intanto in Caffetteria arriva una vecchia conoscenza del giovane Amato.

Martedì 27 ottobre

L’incontro che Laura e Salvatore hanno avuto con la Contessa di Sant’Erasmo sulla fornitura di pasticceria al Circolo è stato positivo: ora in Caffetteria si sogna in grande. Silvia confessa alla zia Ernesta che lei e il marito si stanno separando. Stefania esplicita la sua volontà di diventare una Venere. Salvatore dà appuntamento a una sua vecchia fiamma e coinvolge Marcello in un’uscita a quattro che rischia di metterlo nei guai con Roberta. Vittorio incontra Serena, la figlia del fratello. Successivamente riceve la visita di Agnese e Armando.

Mercoledì 28 ottobre

Roberta scopre che Marcello è uscito con Salvatore e due ragazze straniere. Luciano ha deciso di trovarsi un’altra sistemazione e informa Silvia che non tornerà a dormire ma zia Ernesta con una scusa tenta di trattenerlo. Serena lega sempre più con zio Vittorio mentre Beatrice è ancora riluttante ad accettare l’aiuto del cognato. Laura e Salvatore si avvicinano ma il barista non ha ancora dimenticato del tutto Gabriella. Con la complicità di Armando Roberta cerca di farsi perdonare da Marcello.

Giovedì 29 ottobre

Vittorio saluta Serena, in procinto di tornare in collegio, regalandole la targhetta che le Veneri appuntano sulla loro divisa, con il nome della piccola inciso sopra. Federico presenta Stefania a Vittorio, che decide di metterla alla prova come Venere. Adelaide nota quanto Umberto si stia legando a Federico. Roberta riceve un’allettante proposta dalla professoressa Barone, che potrebbe cambiare la sua vita sia professionalmente che privatamente.

Venerdì 30 ottobre

Laura si prepara ad affrontare una giornata intensa per la presentazione ufficiale dei dolci al Circolo in occasione del cocktail per la riapertura di tutte le attività economico-finanziarie della Banca Guarnieri. Arturo Bergamini, il padre di Cosimo, propone a Umberto un affare che avrebbe dovuto concludere con Ravasi e questo aumenta le preoccupazioni di Adelaide. Beatrice apprende che c’è un’ipoteca sulla sua casa, ma continua a rifiutare l’aiuto di Vittorio. Non solo: i due scoprono che Pietro, l’altro figlio del defunto Edoardo, è scappato dall’Accademia.