Il Paradiso delle Signore, chi è la nuova Venere Stefania? Grace Ambrose

New entry a Il Paradiso delle Signore. Dopo l’addio di Angela – volata in Australia col figlio Matteo – arriva al grande magazzino una nuova Venere: Stefania Colombo. Ha diciotto anni, è nata e cresciuta a Lecco, è orfana di madre e ha un padre poco presente. Stefania è nipote di zia Ernesta, parente di Silvia Cattaneo, che decide di portarla nella grande città. Stefania alloggia proprio a casa di Luciano e trova subito un impiego come commessa. Un sogno che si realizza per la ragazza, da sempre affascinata dal Paradiso e amante della moda, dei rotocalchi e della vita delle celebrità. Stefania è fin da bambina segretamente innamorata di Federico Cattaneo ma nelle nuove puntate della soap opera di Rai Uno deve fare i conti anche con un altro baldo giovanotto: Pietro Conti. Quest’ultimo è il nipote di Vittorio, figlio del fratello defunto Edoardo. Pietro arriva a Milano dopo la morte del padre insieme alla madre Beatrice e alla sorella minore Serena. Il ragazzo non ha un carattere facile: in seguito alla scomparsa del genitore scappa dall’accademia militare.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Stefania divisa tra Federico e Pietro

Dunque sta per nascere un nuovo triangolo amoroso ne Il Paradiso delle Signore che coinvolge Federico, la nuova Venere Stefania e il nipote di Vittorio, Pietro. Anche se, va anticipato, Federico non si interessa – almeno non subito – a Stefania: il figlio di Silvia e Luciano sta vivendo un periodo complicato e non prova attrazione per questa new entry. “Con Pietro nascerà invece uno stuzzicante rapporto fatto di piccoli battibecchi e punzecchiature. Pietro è l’opposto di Stefania: lei ama le buone maniere, è fiduciosa e generosa, mentre lui è frustrato e ribelle”, ha anticipato a Di Più Tv l’attrice Grace Ambrose. Stefania, tra l’altro, deve fare i conti pure con zia Ernesta, che non la perde mai di vista e tiene parecchio al suo futuro privato e professionale.

Il Paradiso delle Signore, la nuova Venere Stefania: chi è l’attrice Grace Ambrose

Per il personaggio di Stefania Colombo la produzione de Il Paradiso delle Signore ha scelto Grace Ambrose. Classe 1996, è un’attrice nata e cresciuta a Roma. Dopo gli studi di recitazione, Grace ha lavorato a lungo in teatro. Al cinema è stata protagonista dei film Compromessi Sposi e Il primo Natale, accanto a Ficarra e Picone. In tv ha preso parte alla fiction Una pallottola nel cuore, con protagonista Gigi Proietti. Nel curriculum dell’Ambrose diversi spot pubblicitari. Da segnalare poi la partecipazione al videoclip di Sul ciglio senza far rumore, hit di Alessandra Amoroso (video integrale in basso). Indubbiamente Il Paradiso delle Signore è una grande opportunità per Grace, che vuole affermarsi sempre più come attrice.