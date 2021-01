Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 25 al 29 gennaio 2020

Puntante avvincenti ed entusiasmanti attendono i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Al centro della prossima settimana il triangolo amoroso tra Cosimo, Gabriella e Salvatore, scosso dalla morte improvvisa di Arturo Bergamini. Clelia Calligaris è invece incinta di Luciano e la notizia scuote tutta la famiglia Cattaneo. Agnese, continua a subire le angherie del marito Giuseppe ed è costretto ad intervenire Vittorio Conti. Leggi tutte le anticipazioni su Gossipetv!

Lunedì 25 gennaio

Gabriella è in preda ai sensi di colpa per aver baciato Salvatore e cerca di fare il possibile per aiutare Cosimo, che ha perso il padre. Il giovane, dopo la morte di Arturo, deve prendere in mano gli affari di famiglia e portare a conclusione l’accordo con Umberto Guarnieri. In atelier Beatrice assiste a una scena poco piacevole tra Agnese e Giuseppe e capisce che la donna è succube del marito. Irene dà un appuntamento serale a Rocco ma il ragazzo, preso da un altro impegno con Maria, si dimentica dell’incontro con la Venere. Federico scopre che Clelia è incinta.

Martedì 26 gennaio

Gabriella informa Laura degli ultimi sviluppi con Salvatore. Dopo aver saputo della gravidanza di Clelia, Federico torna a vivere dalla madre. Silvia va a ringraziare Luciano per aver aver contribuito al recupero del suo rapporto con il figlio ma uscendo dal Paradiso assiste a un malore di Clelia. Rocco e Irene bisticciano a causa dell’appuntamento mancato. Beatrice suggerisce a Vittorio una strategia per far tornare Agnese al suo lavoro in atelier. Cresce l’intesa tra Marcello e Ludovica.

Mercoledì 27 gennaio

Su suggerimento di Beatrice Vittorio offre a Giuseppe Amato un lavoro al Paradiso delle Signore. Dopo Federico anche Silvia, Stefania e la zia Ernesta scoprono che Clelia è incinta. Cosimo decide di rinviare il matrimonio con Gabriella mentre Umberto cerca di approfittare della morte di Arturo per cambiare i patti dell’accordo.

Giovedì 28 gennaio

Cosimo informa Vittorio del brutto colpo ricevuto da Umberto e Conti cerca di far cambiare idea al suocero ma invano. Agnese torna finalmente al Paradiso delle Signore. Cresce la tensione tra Salvatore e il padre. Intanto Giuseppe ha finalmente trovato un lavoro. Beatrice e Vittorio sono sempre più vicini mentre Clelia e Luciano informano Carletto che presto avrà un fratellino o una sorellina.

Venerdì 29 gennaio

Tra Cosimo e Umberto si intromette Federico che, inaspettatamente, salva Bergamini. Al Paradiso delle Signore cominciano a circolare strani pettegolezzi su Clelia e Zia Ernesta è più preoccupata che mai per la reputazione di Silvia. Cosimo ha finalmente raggiunto un accordo con Umberto e chiede a Gabriella di non rimandare le nozze. Vittorio fa una romantica sorpresa a Beatrice.