Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2020

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni da lunedì 23 marzo a venerdì 27 marzo 2020: Luciano e Clelia finalmente insieme

Il Paradiso delle Signore continua ad andare avanti. Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia sospeso le riprese – le ultime della quarta stagione – la programmazione della soap resta invariata. Le avventure di Gabriella, Salvatore, Luciano, Clelia e company andranno regolarmente in onda dal lunedì al venerdì nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo in Italia. Le scene vengono girate con largo anticipo e dunque non avremo problemi ad assistere alle nuove puntate fino alla fine di aprile. Scopri cosa accade la prossima settimana su Gossipetv!

Lunedì 23 marzo

Al Paradiso delle Signore si cerca una nuova Venere dopo la partenza di Marina. Defois invita Gabriella a Parigi in modo da presentare in Francia la sua ultima collezione di abiti. Marta vuole andare con l’amica per incontrare un luminare che possa guarire la sua sterilità. Prosegue a gonfie vele la relazione tra Angela e Riccardo: il Guarnieri promette di parlare presto con Marcello. Passione alle stelle anche tra Clelia e Luciano mentre Federico aiuta Umberto, il suo padre naturale, con la stesura di un discorso.

Martedì 24 marzo

Riccardo finalmente trova il coraggio di affrontare Marcello Barbieri. Marta continua a organizzare il suo viaggio a Parigi ma nasconde la situazione a Vittorio: non sa se il medico saprà davvero guarirla e non ha intenzione di dare al marito false speranze. Ennio torna alla carica con Clelia ma lei ribadisce il suo no. Silvia scopre la tresca amorosa tra Luciano e la capo commessa.

Mercoledì 25 marzo

Marcello confessa a Roberta che ha sofferto molto per averla perduta e i due vivono un momento di intimità. Marta continua a mentire sul vero motivo del suo viaggio a Parigi. Ravasi convince Adelaide ad accelerare la data del matrimonio in modo da sanare i suoi debiti. Federico viene informato di un’operazione innovativa: l’aspirante scrittore potrebbe tornare a camminare di nuovo. Silvia e Clelia hanno un’accesa discussione.

Giovedì 26 marzo

Federico rifiuta un nuovo intervento chirurgico. Ma quando Marcello salva Roberta da uno scippo il ragazzo cambia idea. Gabriella parte per Parigi senza Marta, che cambia idea grazie a Vittorio. Nell’albergo parigino la creativa trova una vecchia conoscenza: Cosimo Bergamini.

Venerdì 27 marzo

Laura – la new entry Arianna Montefiori – convince Clelia e Vittorio le concede una settimana di prova come Venere. A Parigi Cosimo si occupa di Gabriella, che si sente poco bene. Salvatore scopre che la fidanzata non è sola e va su tutte le furie.