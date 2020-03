Il Paradiso delle Signore: Luciano e Clelia travolti dalla passione

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Luciano e Clelia finalmente insieme

Importante svolta per i fan Cattegaris. Luciano e Clelia, che formano una delle coppie più amate de Il Paradiso delle Signore, vengono finalmente travolti dalla passione. Il sentimento che li lega dalla scorsa stagione non si è mai spento del tutto e riesplode con veemenza nella prossime puntate della soap opera di Rai Uno. Prima, però, tanti passi indietro e dubbi per via dell’epoca. Del resto siamo nell’Italia del 1961 e nel nostro paese il divorzio è arrivato effettivamente solo un decennio dopo. Luciano, su consiglio del figlio Federico, è pronto a dare una seconda chance alla moglie Silvia. Ma durante la cena di compleanno della donna, la famiglia Cattaneo incontra Clelia in compagnia di Ennio. Quest’ultimo è rientrato a Milano e continua a corteggiare la capo commessa seppur invano. A un certo punto la Calligaris dice basta: il suo cuore batte per Luciano e per nessun altro. I due si trovano a vivere dei momenti pieni di ardore e serenità. Ma Silvia scopre tutto…

Silvia scopre la tresca tra il marito Luciano e Clelia Calligaris

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore i Cattegaris si sono finalmente ritrovati. Ennio non molla e torna alla carica ma Clelia ribadisce il suo no. Silvia e Luciano, che restano marito e moglie, invece sono ormai sempre più ai ferri corti e la signora Cattaneo scopre la verità sui rapporti tra il ragioniere e la capo commessa. Una situazione che manda su tutte le furie Silvia che, nonostante le sue menzogne, tiene ancora molto a Luciano.

Un confronto acceso tra Silvia Cattaneo e Clelia Calligaris

Dopo aver scoperto della tresca tra Luciano e Clelia, Silvia (clicca qui per leggere l’intervista all’attrice Marta Richeldi) affronta prima il marito e poi la Calligaris. Tra le due donne un confronto acceso e serrato, dove la signora Cattaneo ne esce praticamente sconfitta. I Cattegaris sono dunque pronti a viversi alla luce del sole, dando così scandalo nella Milano degli anni Sessanta?