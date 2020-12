Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 21 al 25 dicembre 2020

La soap opera di Rai Uno non si ferma per Natale: Marcello è rimasto senza Roberta, Agnese è costretta a partire per la Sicilia mentre salta il ritorno di Marta

Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno anche la settimana di Natale e più precisamente venerdì 25 dicembre. Una bella notizia per i telespettatori, che potranno contare su nuovi episodi nei giorni di festa. Del resto visto il successo della nuova stagione la rete non può fare altrimenti. Ogni giorno più di due milioni di telespettatori seguono con passione e interesse le vicende del grande magazzino milanese. Questa settimana Marta non torna in Italia mentre non vedremo più Roberta, scappata a Bologna dopo il “tradimento” di Marcello. E poi continua lo strazio di Agnese, divisa tra il marito Giuseppe e il capo magazziniere Armando…

Lunedì 21 dicembre

Natale è alle porte. A Casa Cattaneo Ernesta e Stefania decidono di fare l’albero per tirare su il morale a Silvia. Dopo la rottura con Roberta Marcello resta in Caffetteria. Salvatore e Laura sono costretti a licenziare la nuova cameriera, Sofia Galbiati. Per aiutare la ragazza Laura la propone come Venere a Clelia. In vista del ritorno di Marta per la sera della Vigilia, Vittorio vuole trascorrere le vacanze a casa con la cognata e i nipoti. Ma Adelaide, che ha già pianificato di riunire tutta la famiglia Guarnieri a St. Moritz, tenta di allontanare Beatrice e i suoi figli. La Contessa propone alla signora Conti un soggiorno in una località sciistica, a spese del Circolo.

Martedì 22 dicembre

Salvatore e Laura sono sempre più preoccupati per Marcello, che non sta vivendo un periodo facile. Per amore dei suoi figli, desiderosi di trascorrere le vacanze natalizie a casa dello zio, Beatrice rifiuta l’offerta di Adelaide. La Contessa va su tutte le furie e revoca le ferie a Beatrice, che lavora ancora come inserviente al Circolo. Silvia vorrebbe trascorrere il Natale con Federico e Luciano invita il figlio a concedere un’altra chance alla madre. Marcello continua a struggersi per Roberta e trova in Ludovica un sostegno.

Mercoledì 23 dicembre

Giuseppe Amato obbliga la moglie Agnese a partire per Partanna durante le festività natalizie. In partenza per la Sicilia anche Maria che però, prima di andare via, prepara a Rocco e Salvatore dei piatti prelibati per la sera della Vigilia di Natale. Beatrice decide di licenziarsi dal Circolo dopo aver assistito a un diverbio tra i suoi figli e il personale. Luciano parla a Federico del regalo che intende fare a Carletto. Umberto, invece, ne ha comprato uno per Federico e prega Vittorio di fare da tramite per la consegna.

Giovedì 24 dicembre

Le Veneri, dopo aver saputo che a casa Amato qualcuno ha divorato tutto quello che aveva preparato Maria per la cena, fanno una sorpresa a Salvo, Rocco, Marcello e Armando. Grazie a un’idea di Stefania Federico si ammorbidisce nei confronti di Silvia e corre da lei per la Vigilia di Natale. Beatrice resta a dormire a casa di Vittorio dopo aver appreso che Marta è rimasta bloccata a New York.

Venerdì 25 dicembre

Luciano esorta Federico a perdonare una volta per tutte la madre. Cosimo e Gabriella hanno finalmente scelto la data delle nozze. Salvatore e Marcello trascorrono il 25 dicembre a lavorare in Caffetteria. Vittorio decide di portare Beatrice e i ragazzi a pranzo al Circolo. Federico apre il regalo di Umberto. Armando trova un bigliettino di Agnese nascosto nella sua nuova bicicletta.