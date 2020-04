Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni da lunedì 20 aprile a venerdì 24 aprile 2020

Ultima settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai Uno doveva andare in onda fino alla fine di maggio ma il Coronavirus ha bloccato le riprese. Le puntate inedite andranno dunque in onda fino a venerdì 24 aprile. Da lunedì 27 aprile si ripartirà con le repliche di questa stagione: una scelta voluta dalla Rai, che crede fortemente in questo progetto. E a ragione visto che in poco tempo la serie con protagonista Alessandro Tersigni è diventata una delle soap più seguite in Italia. Le repliche saranno un modo per attirare nuovi telespettatori mentre i fan potranno rivivere alcuni dei momenti indimenticabili della storia, come il matrimonio tra Marta e Vittorio. Intanto gli sceneggiatori sono già al lavoro sulla nuova stagione, che ripartirà su Rai Uno appena l’emergenza Covid-19 rientrerà. Di seguito le anticipazioni delle ultime cinque puntate de Il Paradiso delle Signore!

Lunedì 20 aprile

Vittorio non riesce a perdonare Marta: la fotografa decide così di trasferirsi a Villa Guarnieri. In un momento di debolezza Marcello consola Roberta e trova il coraggio di confessarle che pensa sempre a lei. Dopo l’addio di Angela Riccardo prende una decisione importante: è pronto a sposare Ludovica.

Martedì 21 aprile

C’è ancora tensione tra Marta e Vittorio. Riccardo promette a Ludovica che la sposerà entro un mese in modo da salvare le apparenze. Salvatore confessa a Paola e Laura di non aver ancora dimenticato Gabriella. Le ragazze decidono di organizzare un incontro tra i due a insaputa della stilista.

Mercoledì 22 aprile

Luciano rientra a Milano dopo l’intervento di Federico e Roberta non vede l’ora di parlare con lui per capire come stanno le cose con il giovane Cattaneo. Ludovica torna a vivere a Villa Guarnieri in attesa del matrimonio con Riccardo. Marta e Vittorio fanno pace.

Giovedì 23 aprile

Angela scopre dell’imminente matrimonio tra Riccardo e Ludovica e si dispera. La Barbieri valuta l’idea di andare via da Milano. Luciano e Clelia sono innamorati più che mai e anche il piccolo Carlo confessa di essere felice che il ragioniere diventi suo padre.

Venerdì 24 aprile

Agnese intercetta la lettera che Salvatore ha scritto a Gabriella. Riccardo è pronto a sposare Ludovica ma prima vuole aiutare Angela a ricongiungersi col figlio che vive in Australia.