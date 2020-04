Il Paradiso delle Signore, Cosimo, Gabriella e Salvatore: il gesto di Agnese

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: chi sceglie Gabriella tra Cosimo e Salvatore

Continua a tenere con il fiato sospeso il triangolo amoroso tra Cosimo, Gabriella e Salvatore a Il Paradiso delle Signore. La stilista ha chiuso la relazione con il barista ed è ufficialmente single ma il signor Bergamini è pronto a tutto pur di conquistarla. Salvatore, dal canto suo, guarda al passato con nostalgia e spinto da alcune Veneri cerca un modo per riprendersi la sua Gabriella. Un gesto della signora Agnese, però, cambia il destino del figlio. Ma andiamo con ordine: Gabriella e Cosimo continuano a lavorare insieme e tra una riunione e un campionario il giovane fa il possibile per arrivare al cuore della creativa. Durante un incontro Cosimo si dichiara apertamente a Gabriella e questo manda in confusione la signorina Rossi.

Salvatore tenta di riconquistare Gabriella a Il Paradiso delle Signore

Gabriella è davvero confusa: non sa se accettare le avance di Cosimo Bergamini. Roberta, intanto, mette in guardia Salvatore: il siciliano rischia di perdere una volta per tutte la donna che ama ancora. Il ragazzo si sfoga con Paola e Laura e le due ragazze organizzano un incontro segreto con Gabriella, senza però avvertire la stilista de Il Paradiso delle Signore. L’incontro va male: Gabriella si infuria con le colleghe, reputa quel piano un tranello, e capisce che lei e Salvatore non hanno più nulla da dirsi. Ma Salvatore non demorde e prova un ultimo tentativo: lascia un bigliettino in atelier per Gabriella, invitandola a passare una serata insieme.

Agnese si intromette tra Gabriella e Salvatore: è la fine di un amore?

Il bigliettino di Salvatore viene intercettato da Agnese, che lo fa prontamente sparire. Gabriella quindi resta all’oscuro della proposta dell’ex fidanzato. E subito dopo accetta un invito a cena di Cosimo: Salvatore vede i due in auto insieme e capisce che ormai non c’è più speranza. Perché Agnese si è comportata in quel modo? Molto probabilmente la sarta ha capito che Gabriella è cambiata, è cresciuta, e non è più la donna giusta per il figlio. Ma per scoprire la verità tocca attendere l’autunno: a causa del Coronavirus la soap di Rai Uno chiude prima del previsto.