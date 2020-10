Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore entra nel vivo della quinta stagione – la terza daily – iniziata lo scorso lunedì 12 ottobre. Nelle puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2020 si susseguono diversi colpi di scena. A partire dalla partenza di Marta: la signora Conti riesce ad entrare in una prestigiosa agenzia di comunicazione di New York. Dopo qualche dubbio iniziale accetta la proposta, spronata dal marito Vittorio, che non vuole tarpare le ali alla ragazza. Per Luciano, invece, si allontana il sogno di convivere con Clelia. A Milano torna zia Ernesta accompagnata dalla nipote Stefania Colombo. Le due sono ospiti in casa Cattaneo e Silvia chiede al marito di fingere per un po’ che tutto vada bene. Laura Parisi, invece, entra ufficialmente in società con Marcello e Salvatore. Scopri le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore giorno per giorno su Gossipetv!

Lunedì 19 ottobre

Gli affari in caffetteria vanno a gonfie vele grazie all’idea vincente di Laura di vendere anche il gelato. È così che la Venere chiede ai due baristi di entrare in società con loro. Con il pretesto che sta per arrivare zia Ernesta, Silvia chiede a Luciano di rimanere in casa ancora un po’. Vittorio si sacrifica per il bene di Marta e prende una saggia decisione in merito alla partenza della moglie per New York.

Martedì 20 ottobre

Zia Ernesta fa il suo ingresso in casa Cattaneo. Con lei c’è anche la nipote, Stefania Colombo, segretamente innamorata di Federico. Laura è ufficialmente in società con Salvatore e Marcello e li invita a pensare in grande. Marta si appresta a salutare gli amici più cari: è in partenza per New York.

Mercoledì 21 ottobre

Luciano si sforza di simulare il matrimonio perfetto davanti a zia Ernesta e Stefania. Quest’ultima visita il Paradiso delle Signore insieme a Silvia e resta incantata dagli abiti di Gabriella. Salvatore, ispirato da un’idea di Laura, decide di sondare l’interesse del Circolo per la fornitura di pasticceria. Il ragazzo non coinvolge la socia, che va così su tutte le furie.

Giovedì 22 ottobre

Armando rinuncia a indossare la sua fede nuziale per amore di Agnese. Il gesto non passa inosservato agli occhi di Rocco. Salvatore prova a chiedere scusa a Laura per il suo gesto avventato al Circolo. La famiglia accompagna Marta all’aeroporto: per la creativa è arrivato il momento di partire.

Venerdì 23 ottobre

Al Paradiso delle Signore tutto è pronto per l’uscita della nuova collezione di Gabriella Rossi. Zia Ernesta confessa di aver perso la casa quindi rimarrà a casa Cattaneo ancora per qualche settimana. Arriva il giorno delle elezioni della nuova Presidentessa del Circolo: Adelaide ha un piano per vincere e non è disposta a cedere. Alla porta di Vittorio bussa Beatrice Conti, la moglie di suo fratello: Edoardo è morto.

Marta lascia Il Paradiso delle Signore: tutte anticipazioni sulle nuove puntate

Dopo la fuga di Riccardo a Parigi con l’amata Nicoletta, anche Marta decide di lasciare Milano. La moglie di Vittorio Conti si trasferisce a New York, dove viene presa in una famosa agenzia di comunicazione. Nelle prossime puntate della soap Marta fa la spola tra gli Stati Uniti e l’Italia, cercando di portare avanti sia l’impegno americano sia quello con il grande magazzino milanese. L’attrice Gloria Radulescu è momentaneamente fuori dal set: il suo è un arrivederci e non un addio. In questa quinta stagione Vittorio Conti, il personaggio a cui presta il volto fin dalla prima puntata Alessandro Tersigni, deve fare i conti con alcuni membri della sua famiglia che spuntano dal passato: la cognata Beatrice e i nipoti Serena e Pietro.