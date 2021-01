Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 18 al 22 gennaio 2020

Settimana scoppiettante a Il Paradiso delle Signore. Tanti i colpi di scena nelle varie trame, a partire dal riavvicinamento tra Gabriella e Salvatore, che diventa assai pericoloso. Clelia Calligaris, invece, scopre l’origine del suo malore: è incinta! Una gravidanza che porta a delle svolta inaspettate nel suo rapporto con Luciano e nel suo lavoro. Leggi tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore su Gossipetv!

Lunedì 18 gennaio

Agnese è sempre più succube del marito e decide di non andare a lavoro. Salvatore è stufo della prepotenza del padre. Cresce l’intesa tra Rocco e Irene ma dalla Sicilia torna Maria. Gabriella e Salvo si riavvicinano grazie ad Agnese: la stilista è più che mai lontana da Cosimo. Beatrice ha paura di innamorarsi di nuovo di Vittorio e i due scelgono di mettere una pietra sopra i ricordi della loro giovinezza.

Martedì 19 gennaio

Beatrice prova ad allontanarsi da Vittorio ma sente di essere ancora molto legata a lui. Grazie all’aiuto di Don Saverio Rocco ha trovato una sistemazione per Irene. Maria non gradisce la vicinanza tra i due. Vittorio riceve una lettera appassionata di Marta. Salvatore ha una furiosa lite con il padre. Gabriella, sentendo le urla provenire da casa Amato, corre in supporto di Salvatore e i due si ritrovano in Caffetteria.

Mercoledì 20 gennaio

Salvatore e Gabriella si baciano in Caffetteria. Agnese inizia a opporsi all’autorità del marito, sempre più prepotente. Gabriella inventa una scusa per non stare con il futuro marito Cosimo mentre Salvatore mente a Marcello sul bacio con la signorina Rossi. Con l’aiuto di Rocco Irene fa pace col padre mentre Maria capisce che tra i due non c’è alcuna relazione amorosa. Clelia ritira le analisi e scopre la verità sulle sue condizioni di salute.

Giovedì 21 gennaio

Gabriella confessa a Laura che lei e Salvatore si sono baciati. Adelaide mette in guardia Umberto su Arturo Bergamini, preoccupata per la troppa incoerenza dell’uomo negli affari di famiglia. Rocco confida ad Armando che il cugino non è rientrato a dormire dopo l’ennesimo scontro con il padre e il capo magazziniere va a parlare con Salvatore. Al Paradiso delle Signore nasce ufficialmente la squadra di ciclismo. Clelia rivela a Luciano di essere incinta. Beatrice viene a sapere da Vittorio che Marta non può avere figli.

Venerdì 22 gennaio

Luciano informa Vittorio della gravidanza di Clelia. Intanto l’imprenditore prova a rispondere alla lettera della moglie ma non riesce a trovare le parole giuste. Salvatore torna a casa e chiede a Gabriella un nuovo appuntamento. Pietro, Rocco e Armando si danno da fare per la squadra di ciclismo. Umberto scende a patti con Bergamini ma durante una cena l’uomo ha un malore improvviso e muore tra le braccia di Cosimo.