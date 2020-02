Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 17 al 21 febbraio 2020

Anticipazioni puntate Il Paradiso delle Signore da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020

Settimana di svolta a Il Paradiso delle Signore. Luciano Cattaneo ha scoperto che Federico non è suo figlio e questo rovina per sempre il matrimonio con Silvia e la sua vita. Per il momento la coppia preferisce però mantenere il segreto con il ragazzo, rimasto invalido dopo un incidente avvenuto durante il servizio militare. Nelle prossime puntate della soap opera di Rai Uno si fa strada il triangolo amoroso tra Rocco Amato, Marina e Irene. Ma si viene a scoprire pure quello che è successo a Giuseppe Amato: il marito di Agnese non è in carcere come ha spifferato l’amico di Armando. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore!

Lunedì 17 febbraio

Marina e Rocco sono al settimo cielo: sono stati scelti come protagonisti di un nuovo fotoromanzo. Cosimo continua a frequentare Gabriella approfittando dell’assenza di Salvatore. Bergamini confessa poi a Riccardo di essere innamorato della stilista. Luciano scopre il nome del padre biologico di Federico ma non vuole che si sappia.

Martedì 18 febbraio

Federico vuole tornare a lavorare al più presto e per questo cerca di fissare un incontro con Marta. Irene è sempre più gelosa e si intromette tra Marina e Rocco: la Venere fa in modo che la parte della protagonista del nuovo fotoromanzo sia affidata a Lorena. Nel frattempo nella fabbrica di Cosimo è stato indetto uno sciopero.

Mercoledì 19 febbraio

Clelia accetta l’invito di Ennio ad uscire insieme. Rocco, per amore di Marina, convince il produttore del fotoromanzo a dare una parte anche a lei. Irene è più che mai gelosa e irritata e così decide di baciare il ragazzo. Marta si trova temporaneamente a capo del Paradiso e prova a risolvere l’emergenza dell’imminente sciopero in fabbrica.

Giovedì 20 febbraio

Marta ha un’idea per risolvere il problema delle operaie nella fabbrica di Cosimo. Luciano incontra Umberto e non riesce a trattenere il suo livore nei confronti del Guarnieri, soprattutto ora che sa che è proprio lui il padre biologico di suo figlio. Rocco, su suggerimento di Irene, dà un bacio appassionato a Marina, ma lei non la prende bene.

Venerdì 21 febbraio

La tensione tra Luciano e Silvia è alle stelle: Federico comincia a chiedere spiegazioni ai suoi genitori. Clelia, invece, continua a frequentare Ennio. Marta riesce a fermare lo sciopero alla fabbrica di Cosimo Bergamini. Dalla Germania torna Salvatore: Giuseppe non è in arresto ma la verità è ancora peggiore.