Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 14 al 18 dicembre 2020

Puntate difficili in arrivo a Il Paradiso delle Signore. A causa del Mantovano Marcello e Roberta sono costretti a dividersi. Lei parte per Bologna senza il barista. Allontanamento pure per Agnese e Armando: il marito della sarta è tornato in città. Nelle trame della soap riappare anche Ludovica Brancia di Montalto che si avvicina pericolosamente a Marcello…

Lunedì 14 dicembre

Agnese raccomanda a Rocco e a Salvatore di arrivare puntuali la sera per fare il presepe. Roberta saluta le Veneri e Federico, il suo ex fidanzato. Clelia, intanto, è alla ricerca di una nuova commessa. Nuova iniziativa al grande magazzino: per tutte le clienti sono state preparate dei cesti natalizi omaggio contenenti prodotti deliziosi e ricercati. Marcello patteggia con il Mantovano la sua libertà e chiede a Roberta di sposarlo. Ludovica e Cosimo hanno un nuovo incontro. A casa Amato fa il suo ritorno Giuseppe, il marito di Agnese.

Martedì 15 dicembre

Agnese non è felice del ritorno del marito e rassicura Armando sui suoi sentimenti. Luciano invita Federico a passare la vigilia di Natale con lui, Clelia e Carletto. Al Paradiso l’iniziativa dei cesti ha grande successo e Vittorio decide di prolungarla. A casa Amato la presenza di Giuseppe inizia a generare attriti mentre Armando soffre per la situazione.

Mercoledì 16 dicembre

Giuseppe Amato fa di tutto per riconquistare il rapporto con la moglie Agnese e il figlio Salvatore. Adelaide non prende bene la decisione di Vittorio e Marta di rinunciare al Natale con la famiglia Guarnieri per stare accanto ai nipoti di Conti. Umberto intanto chiede al genero di non rivelare nulla a Marta riguardo la paternità di Federico. Le Veneri fanno un regalo d’addio a Roberta mentre Marcello viene incastrato di nuovo dal Mantovano. Il ragazzo si confida con Ludovica Brancia di Montalto.

Giovedì 17 dicembre

Il Mantovano minaccia di farla pagare a Roberta se Marcello non eseguirà i suoi ordini. Giuseppe comincia ad avere dei sospetti su Armando Ferraris. In Caffetteria arriva un nuovo cameriere. Le Veneri organizzano una serata in onore di Roberta e Marcello ma Barbieri non si presenta. Gabriella e Salvatore si confrontano sul ritorno del signor Amato.

Venerdì 18 dicembre

Roberta confida a Gabriella di aver visto Marcello baciare Ludovica. Agnese riceve un bellissimo regalo da Armando mentre Giuseppe ha una sorpresa per la moglie: ha deciso che a Natale la porterà a Partanna. Umberto pensa ad un regalo per Federico mentre Cosimo organizza una sorpresa romantica per Gabriella. Dopo un ultimo confronto con Marcello Roberta lascia Milano.