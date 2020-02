Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2020

Anticipazioni puntate Il Paradiso delle Signore da lunedì 10 febbraio a venerdì 14 febbraio 2020

Quella dal 10 al 14 febbraio è una settimana di svolta a Il Paradiso delle Signore. Luciano scopre finalmente il segreto di Silvia: Federico non è suo figlio. A quanto pare il ragazzo è frutto di una notte di passione tra Silvia e Umberto Guarnieri, già padre di Marta e Riccardo. Prima di sposarsi Silvia era la segretaria del banchiere e sembra che tra i due si sia instaurata una certa complicità al di là del lavoro. Dopo aver confidato la verità a don Saverio, Silvia decide di svelare tutto anche al marito. Luciano, ovviamente, resta sconvolto e questa notizia cambia per sempre la sua vita e quella di Federico, che tra l’altro non può più camminare. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore giorno per giorno!

Lunedì 10 febbraio

La notizia arrivata su Giuseppe sconvolge la vita della famiglia Amato. Salvatore decide di partire per la Germania per verificare di persona la veridicità di quanto è stato divulgato. A casa Guarnieri Riccardo e Marta cercano di riconciliare gli animi di Umberto e Adelaide ma la contessa non cambia idea soprattutto per via della presenza di Achille Ravasi.

Martedì 11 febbraio

Federico viene coinvolto nella nuova iniziativa del Paradiso riguardante la ricorrenza di San Valentino. Rocco si compiace per la copertina del fotoromanzo al quale ha partecipato, anche se ancora non riesce a trovare il coraggio per dichiararsi a Marina. Agnese decide di allontanarsi da Armando dopo la notizia arrivata sul marito Giuseppe.

Mercoledì 12 febbraio

Clelia conosce un vecchio amico di Vittorio, Ennio, che da subito subisce il fascino della bella capo commessa. Salvatore parte per la Germania mentre Agnese si scusa con Armando per essere stata troppo brusca nei suoi confronti. Crescono intanto i sensi di colpa di Silvia che ancora tiene all’oscuro la verità alla sua famiglia.

Giovedì 13 febbraio

Rocco prova a corteggiare Marina ma Irene si intromette tra i due. In vista di San Valentino, Umberto cerca di fare in modo che Adelaide sia disposta a offrirgli una seconda possibilità mentre Luciano ha intenzione di organizzare una serata a sorpresa per Silvia. Quest’ultima ha scritto una lettera di confessioni per il marito ma non sa se riuscirà a trovare il coraggio di consegnargliela.

Venerdì 14 febbraio

Clelia sembra interessata ad Ennio, l’amico di Vittorio, ma preferisce non sbilanciarsi troppo. Gabriella si finge la fidanzata di Cosimo per non deludere la madre di lui, che è molto malata. Dopo una romantica cena Luciano scopre tragicamente la verità sul figlio Federico.