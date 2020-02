Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando e Agnese finiscono insieme? Brutte notizie in arrivo sul marito di Agnese

Sta per nascere una nuova coppia a Il Paradiso delle Signore? Pare di sì vista la grande complicità nelle ultime puntate tra Agnese e Armando. A poco a poco i due sono diventati inseparabili e l’intesa è papabile. Agnese è ormai lontana dal marito Giuseppe da mesi e la vicinanza del magazziniere la fa sentire più protetta e sicura. Peccato, però, che gli imprevisti siano sempre dietro l’angolo e qualcosa porta Agnese e Armando ad allontanarsi. Ovviamente quel qualcosa è legata al signor Giuseppe Amato, via dalle scene da tempo.

Armando riceve informazioni su Giuseppe, il marito di Agnese

Agnese ringrazia Armando per il sostegno che dà a lei e alla sua famiglia, ma quando la donna viene a conoscenza che il magazziniere ha ricevuto una lettera che contiene informazioni sul marito Giuseppe non la prende affatto bene. Purtroppo Agnese riceve una notizia sconvolgente sul marito: una notizia che spinge Salvatore a partire per la Germania per verificare la veridicità di quanto è stato divulgato.

Il Paradiso delle Signore: la scelta di Agnese su Armando

E mentre Salvatore si prepara per la partenza Agnese decide di allontanarsi da Armando, convinta che sia stato proprio il suo interesse nei confronti dell’uomo a causare tutti i guai che la sua famiglia sta attraversando. Questo segna la fine di questo rapporto così unico e speciale a Il Paradiso delle Signore?