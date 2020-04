Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore: cosa succede nelle puntate in onda da lunedì 6 aprile a venerdì 10 aprile

Nuovi colpi di scena in arrivo a Il Paradiso delle Signore. Gabriella e Salvatore chiudono definitivamente il loro rapporto e scoppia pure un’altra coppia, quella formata da Roberta e Federico. Convolano a nozze, invece, Adelaide e Achille Ravasi. Nonostante i dubbi del cognato e dei nipoti, la Contessa cede alle lusinghe del losco uomo d’affari. Prosegue poi l’alleanza tra Silvia e Clelia, unite per evitare guai e grattacapi a Luciano. Scopri giorno per giorno su Gossipetv cosa succede nella soap opera di Rai Uno!

Lunedì 6 aprile

Pasqua è alle porte: Marta e Vittorio dopo aver fatto benedire la loro casa da don Saverio commentano gli impegni della settimana. Silvia e Clelia portano avanti il loro patto per salvare Luciano. Laura arriva al Paradiso con delle piccole uova di cioccolata, personalizzata con i nomi delle Veneri. Dopo la rottura con Salvatore, il rapporto tra Gabriella e Agnese si incrina. Umberto è convinto che Ravasi voglia ingannare sia Ludovica che Adelaide ma non ha prove per dimostrarlo.

Martedì 7 aprile

Gabriella è dispiaciuta per quello che sta accadendo con Agnese mentre Salvatore sta male e non riesce a lavorare come dovrebbe. Laura ha accettato di confezionare cento uova di cioccolato da regalare alla clientela del Paradiso delle Signore prima di Pasqua. Federico, per via di una frase di troppo di Salvatore, inizia ad avere dei dubbi sulla fedeltà di Roberta. Riccardo firma la cessione del patrimonio della Contessa di Sant’Erasmo a Ravasi: il futuro marito di Adelaide ha ottenuto quello che voleva e lo usa per i propri interessi. Umberto ha capito tutto ma non riesce a dimostrarlo.

Mercoledì 8 aprile

Marcello avvisa Roberta della battuta infelice di Salvatore e la Venere rivela a Federico di quanto accaduto durante la sua assenza. Federico decide di lasciare Roberta e partire così da solo per la Svizzera, dove deve sottoporsi ad un delicato intervento. Angela non si ritiene all’altezza e non vuole presentarsi al matrimonio di Adelaide. Torna in scena Ludovica che, però, non sembra destinata a rovinare la liaison tra la Barbieri e Riccardo. La Brancia è stata invitata al matrimonio di Adelaide. Quest’ultima, intanto, accetta l’invito a cena di Umberto.

Giovedì 9 aprile

La notte prima delle nozze con Ravasi, Adelaide fa l’amore con Umberto. Quest’ultimo non vuole partecipare al matrimonio della cognata ma poi cambia idea. La famiglia Amato aiuta Laura con la preparazione delle uova pasquali. Agnese è ancora arrabbiata con Gabriella e la lascia sola durante un’emergenza: in soccorso della stilista arriva Cosimo Bergamini. Marcello rimprovera Salvatore per la crisi tra Roberta e Federico.

Venerdì 10 aprile

Adelaide e Achille partono per il viaggio di nozze. Umberto non si presenta a salutarla ed è lei ad andare da lui. Roberta cerca di riallacciare i rapporti con Federico. Vittorio scopre del dramma familiare che sta vivendo Laura. Marta continua a prendere le pillole proposte dall’amica Camilla senza dire nulla al marito. Cosimo organizza una cena di saluto con Ludovica e Riccardo: tra una portata e l’altra la Brancia rivela una sconvolgente verità.