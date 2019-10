Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 28 Ottobre al 1 Novembre

Il Paradiso delle Signore: cosa vedremo dal 28 ottobre al 1 Novembre 2019

Anche la seconda settimana del Paradiso delle Signore sta per concludersi. È stata una settimana ricca di colpi di scena e nuovi arrivi, che stanno impreziosendo ancora di più una trama già molto avvincente. La settimana che viene non sarà certo da meno, anzi, promette di farci davvero divertire ed emozionare. Si infittirà sempre di più la storia tra Riccardo (Enrico Oetiker) e Nicoletta (Federica Girardello). Gabriella sarà sempre alle prese con la linea di abiti firmata Paradiso. Rocco cercherà di adeguarsi alla mentalità milanese, o almeno ci proverà. Ma soprattutto avremo un ritorno inaspettato, Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e la madre Flavia (Magdalena Grochowska), le cui storie si intersecheranno inevitabilmente con quelle di Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina). Saranno disposti a tutto pur di risolvere la loro situazione economica. Insomma ne vedremo delle belle.

Lunedì 28 Ottobre

Gabriella (Ilaria Rossi) continua a lavorare alla collezioni di abiti firmata Paradiso delle Signore, incaricata da Vittorio Conti. Continua però ad avere paura di non farcela, non si sente infatti all’altezza del compito affidatole. Anche Rocco (Giancarlo Commare) ha dei problemi che lo turbano, sta infatti cercando di adeguarsi alla vita milanese ma la sua mentalità di uomo del Sud non lo aiuta. Intanto Riccardo e Nicoletta decidono di incontrarsi da soli ed in gran segreto, ma l’arrivo della mamma di Cesare non glielo permetterà.

Martedì 29 Ottobre

Agnese (Antonella Attili) sta attraversando un momento non proprio roseo, tanto da rinunciare ad aiutare la stessa Gabriello facendo ciò che più le piace fare, cucire abiti. A Milano tornano, in grande stile e non senza scalpore Ludovica e Flavia Brancia di Montalto. Le due ricche ereditiere entreranno nelle mire di Umberto e d Adelaide. Un patrimonio così ingente sarebbe l’occasione che cercavano per risanare la situazione della banca di famiglia. Intanto Riccardo e Nicoletta riescono finalmente ad incontrarsi ed un momento di passione gli avvolgerà.

Mercoledì 30 Ottobre

Agnese decide, nonostante tutto di aiutare Gabriella con la collezione di abiti del Paradiso, è stato lo stesso Vittorio a chiederglielo. Intanto Marcello, che continua a corteggiare Roberta, trova finalmente lavoro, come gli aveva chiesto sua sorella Angela e viene assunto come autista della Brancia. Cosimo continua ad interessarsi a Gabriella, mentre Nicoletta non riesce proprio a non pensare al momento di passione con Riccardo, tanto da apparire agli occhi dei genitori e del marito stranamente con la testa tra le nuvole.

Giovedì 31 Ottobre

Umberto ed Adelaide sempre più uniti, intimi e vicini cominciano a pensare a come potersi accaparrare l’ingente patrimonio delle Brancia di Montalto, ricominciando a creare insieme una squadra esplosiva e pericolosa. Marcello compirà un gesto inaspettato che stupirà la sorella e Gabriella presenterà la nuova collezione ormai ultimata a Vittorio. Intanto Nicoletta sarà sempre più in preda ai sensi di colpa verso Cesare, al quale sta ormai da tempo mentendo spudoratamente.

Venerdì 1 Novembre

La signora Agnese ed il nuovo capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi) si ritroveranno in una conversazione molto intima, si racconteranno l’uno all’altra una serie di ricordi del tempo di guerra, ricordi per niente felici. Intanto dopo la presentazione dei nuovi capi a marchio Paradiso Vittorio tornerà per un momento nelle sue vesti storiche di pubblicitario ed avrà un’idea brillante per far conoscere al pubblico la nuova collezione. Penserà alla realizzazione di un filmato, ma Marta non sarà coinvolta nella regia. I due una sera scopriranno il ritorno di fiamma tra Riccardo e Nicoletta.