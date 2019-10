Il Paradiso delle Signore: il ritorno di Ludovica Brancia di Montalto

Che fine ha fatto Ludovica Brancia di Montalto? Torna al Paradiso delle Signore

La terza settimana de Il Paradiso delle Signore metterà in gran fermento l’alta società milanese. Anche i nervi degli spettatori più affezionati ai Niccardio (il nome che i fan hanno dato alla ship Riccardo e Nicoletta) ne risentiranno. Nelle puntate in onda tra il 28 ed il 1 Novembre su Rai Uno alle 15:40, tornerà infatti sulla scena milanese un personaggio molto controverso: la bella, ricca, subdola e snob Ludovica Brancia di Montalto. Il personaggio interpretato da Giulia Arena aveva avuto un ruolo non secondario nelle vicende amorose del giovane Guarnieri e dell’allora sua futura sposa Nicoletta Cattaneo. Inutile dire che proprio per questo era stato molto odiato dai fan. Dopo i fatti del mancato matrimonio del rampollo di villa Guarnieri non avevamo, in realtà, più saputo molto di lei. Non dovremo però aspettare ancora molto. Martedì 29 ottobre la giovane Brancia farà il suo ritorno e sarà in grande stile. Più agguerrita che mai e molto cambiata dagli eventi capitatigli in cinque mesi d’assenza, Ludovica giocherà insieme alla sua famiglia un ruolo importante in questa stagione e nelle relazioni di casa Guarnieri.

Anticipazioni delle puntate del 29 e 30 ottobre: un tragico retourner

Ludovica Brancia di Montalto torna a Milano dopo un grave lutto: il padre, il conte Brancia di Montalto, è morto, lasciando lei e la madre uniche eredi di un patrimonio da far invidia ai Rockfeller. Insieme ad un ritorno assisteremo quindi anche all’ingresso di Magdalena Grochowska, una new entry tutta da scoprire che interpreterà Flavia Brancia, la madre di Ludovica. Vedova e soprattutto molto ricca entrerà negli interessi e nelle mire di Umberto ed Adelaide. Si delinea così una situazione molto curiosa. Fin dalla scorsa stagione sappiamo che la contessa di Sant’Erasmo sogna da sempre di unire le due altolocate famiglie milanesi ed i rispettivi patrimoni. Ora più che mai questo sogno deve diventare realtà. Umberto ed Adelaide son infatti disposti a tutto pur di risollevare le sorti della banca di famiglia vicina ad un imminente fallimento, d’altronde un patrimonio così ingente come quello dei Montalto farebbe gola a molti, compresi loro. Nella puntata di mercoledì 30, dopo aver assunto Marcello come loro autista personale, Ludovica rincontrerà anche il suo grande amore della scorsa stagione, Riccardo Guarnieri.

Riccardo e Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

A Diva e Donna Giulia Arena, parlando del suo personaggio ha dichiarato: “Cambierà molto Ludovica per via della morte del padre. Maturerà ed il suo amore non ricambiato lo vedrà con occhi diversi“. Sicuramente troveremo in questa quarta stagione una Ludovica più cresciuta e consapevole delle sue azioni. Con i fatti della puntata di mercoledì 30 capiremo però che nonostante tutto non ha dimenticato Riccardo, la lontananza ed il rifiuto di lui sono serviti a ben poco. Ritroveremo un contessina Brancia ancora una volta pronta a scendere in campo per prendersi ciò che sogna fin da bambina. Un matrimonio con il suo amico e confidente di una vita, con quel ragazzo con cui si è divertita e consolata, con quell’uomo che ha sempre visto nel suo destino e che vuole al suo fianco.

Ludovica è ancora innamorata di Riccardo Guarnieri

Il loro rincontro a Il Paradiso delle Signore sarà molto intenso, Ludovica confesserà a Riccardo di essere ancora innamorata di lui e di esserlo stata da sempre. Riuscirà, dopo tutto il male che gli ha fatto la stagione scorsa a conquistare finalmente il suo cuore? Riuscirà a farsi perdonare per aver tentato ad ogni costo di ostacolare l’unione tra Riccardo e Nicoletta fino ad arrivare a sedurlo la notte prima delle nozze e rivelando poi il tradimento alla sua rivale sull’altare? Non resta altro che scoprire cosa gli autori abbiano pensato per noi.