Il Paradiso delle Signore: colpo di scena tra Riccardo e Nicoletta

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni sulla storia tra Riccardo e Nicoletta

Il Paradiso delle Signore nel corso di questa settimana sta facendo felici tutti i fan più affezionati alla coppia Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). Dopo la corsa in soccorso della sua amata in difficoltà, quasi come un cavaliere senza macchia e senza paura, Riccardo non ha allentato la presa. Lunedì abbiamo visto infatti una Nicoletta sull’orlo della disperazione a causa delle tante attenzioni, quasi sul filo dello stalking ai giorni d’oggi, del giovane Guarnieri. Sotto sotto però lo sappiamo, tutto ciò le fa un sacco piacere, tanto da allontanarlo si, più per convenzione e riavvicinarlo tutte le volte. L’abbiamo sentita dirgli di andarsene e lasciare lei e la sua nuova famiglia in pace, ma poi accettare il suo passaggio a riprendere Margherita dall’ospedale. L’abbiamo vista rifiutargli un bacio, ritirandosi e dandogli un bello schiaffone, ma poi continuare a pensarlo anche nella sua intimità con Cesare. Un tira e molla che si complicherà ancora la prossima settimana, con un vero e proprio colpo di scena. Prepariamoci quindi ad una scena di grande passione.

Cosa vedremo da Lunedì 28 a Venerdì 1 Novembre

Già nella puntata di Venerdì ci sarà un piccolo colpo di scena che anticipa uno più grande della prossima settimana. Sappiamo infatti che nell’episodio numero 10 della soap opera pomeridiana targata Rai Uno Riccardo metterà Nicoletta alle strette. Le dichiarerà apertamente il suo amore, mai finito nonostante tutto e la costringerà a fare altrettanto. E la signora Diamante? Nonostante gli abbia rinfacciato di essere stata solo una scommessa da vincere e nulla più e di esserlo anche stavolta, cederà. Ormai sopraffatta dalla sua eterna indecisione e dai suoi stessi sentimenti gli dichiarerà il suo amore. Nella puntata di lunedì infatti ritroveremo i due come amanti segreti, ricordiamo infatti che Nicoletta è sposata e c’è una morale ed una reputazione da mantenere, soprattutto a causa della società dell’epoca, del 1960. Fisseranno per un incontro clandestino, che non avverrà a causa dell’arrivo improvviso della madre di Cesare.

Riccardo e Nicoletta diventano amanti: lei tradisce Cesare

Ma già martedì si riaccenderà tra loro la passione, ecco quindi il colpo di scena! Riccardo e Nicoletta di nuovo insieme, come amanti. Un momento di passione non momentaneo, tanto da non riuscire a non ripensarci in ogni istante. Mercoledì Nicoletta apparirà con la testa completamente tra le nuvole e giovedì in preda ai sensi di colpa verso il marito. Continueranno comunque a vedersi e venerdì saranno scoperti da Marta e Vittorio. Abbiamo appreso come Umberto Gurnieri, ormai vicino al tracollo economico, abbia deciso e comunicato a Marta e Vittorio di essere costretto a vendere le sue quote del Paradiso. Sappiamo che questo porterà ad avere un nuovo socio del grande magazzino milanese. Già lo stesso Alessandro Tersigni in un’intervista a Vieni da me di Caterina Balivo ne aveva parlato, non rivelando chi.

Riccardo nuovo socio del Paradiso delle Signore per amore

Ora ne abbiamo la certezza, sarà Riccardo stesso a cogliere al volo l’occasione e comprare le quote dal padre, che non ne sarà molto contento in verità. Il gesto del giovane Guarnieri non sarà però dettato da meri motivi economici, quanto dalla sua voglia di stare il più vicino possibile alla sua Nicoletta, alla donna che ama. Sarà questo l’inizio della fine del matrimonio di Nicoletta e del ritorno di fiamma con Riccardo? Staremo a vedere che sorprese ci riserveranno i due giovani amanti.