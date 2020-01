Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2020

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 13 gennaio a venerdì 17 gennaio 2020

Settimana decisiva – quella dal 13 al 17 gennaio 2020 – per Il Paradiso delle Signore. Al centro della scena ci sono in particolare due personaggi: Marta Guarnieri, in Conti, e Federico Cattaneo. La prima, sfortunatamente, perde il bambino che aspettava da Vittorio mentre il secondo rischia di restare sulla sedia a rotelle per sempre. Tra tanto dramma vi segnaliamo una bella novità: Nicoletta Cattaneo sta per tornare al Paradiso. È stata l’attrice Gloria Radulescu, interprete di Marta, a spifferare l’anticipazione su Instagram. Al momento non è però chiaro il periodo in cui Federica Girardello, che presta dallo scorso anno il volto a Nicoletta, tornerà in scena. Scopri su Gossipetv le anticipazioni del Paradiso delle Signore giorno per giorno!

Lunedì 13 gennaio

Silvia confessa a Luciano di aver detto a Roberta la verità su Federico. Marta è sconvolta per la perdita del bambino ma Vittoria rassicura la moglie. Anche Riccardo e le Veneri del Paradiso cercano di fare il possibile per stare vicini a Marta.

Martedì 14 gennaio

Nonostante la grande sofferenza, Marta decide di tornare a lavoro. Achille Ravasi viene a scoprire da Flavia della relazione clandestina tra i cognati Adelaide e Umberto. Federico Cattaneo scopre per caso le sue reali condizioni di salute.

Mercoledì 15 gennaio

Vittorio invita Marta e Riccardo ad essere meno duri con Umberto Guarnieri. Federico chiede ai genitori di andare a trovare i vecchi amici al Paradiso e lì conosce Marcello. Ludovica accusa Adelaide di aver messo in cattiva luce la madre Flavia ma la contessa non intende scusarsi.

Giovedì 16 gennaio

Luciano e Federico hanno un duro confronto: il professor Faraone, luminare della medicina, vuole incontrare i Cattaneo. Agnese scopre che Salvatore e Rocco si sono informati sulle sorti di Giuseppe senza avvertirla e ne è profondamente rammaricata.

Venerdì 17 gennaio

Agnese, grazia a Rosalia, intercetta la moglie di un capomafia e le chiede di aiutarla a ritrovare suo marito: Armando è molto preoccupato per questo piano. Ludovica mette Angela in cattiva luce con Adelaide: la giovane Barbieri, stanca di subire queste angherie, si licenzia su due piedi dal Circolo.