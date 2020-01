Il Paradiso delle Signore: Marta perde il bambino, Federico è grave

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta perde il bambino, Federico resta sulla sedia a rotelle

Puntate drammatiche in arrivo a Il Paradiso delle Signore. A soffrirne di più sono in particolare due personaggi: Marta Guarnieri, in Conti, e Federico Cattaneo. La prima perde il bambino che aspettava dal marito Vittorio Conti. Un trauma per la giovane fotografa, che sperava di creare presto una famiglia con il marito. Vittorio, dal canto suo, cerca in tutti i modi di aiutare la moglie a superare questo momento difficile. Marta può contare pure sul sostegno della zia Adelaide e delle Veneri del Paradiso. Ma le notizie tristi non sono prerogativa della famiglia Guarnieri-Conti: anche a casa Cattaneo la situazione è assai problematica.

L’incidente di Federico Cattaneo è più grave del previsto

Federico Cattaneo torna a casa dopo l’incidente avvenuto durante il servizio militare. Le conseguenze di quella caduta sono più gravi del previsto: il figlio di Silvia e Luciano è costretto a muoversi con una sedia a rotelle e molto probabilmente resterà invalido per tutta la vita. Una notizia che sconvolge la famiglia Cattaneo ma soprattutto Roberta, provata dai sensi di colpa per via del bacio dato a Marcello. Roberta ha capito di non amare più Federico ma la situazione del ragazzo non aiuta la Venere a chiudere per sempre il fidanzamento.

Adelaide scopre la tresca amorosa di Umberto e Flavia

Intanto a Il Paradiso delle Signore Adelaide – grazie al prezioso aiuto di Achille Ravasi – scopre della tresca amorosa di Umberto e Flavia. Questo compromette anche il rapporto della contessa con Ludovica, neo fidanzata di Riccardo.