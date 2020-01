Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 6 al 10 gennaio 2020

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 6 gennaio a venerdì 10 gennaio 2020

Sta per iniziare una settimana importante a Il Paradiso delle Signore. Da lunedì 6 gennaio – la soap di Rai Uno non si ferma per l’Epifania – torna uno dei protagonisti della stagione precedente: Federico Cattaneo. Il giovane ha avuto un incidente durante il servizio militare ed è costretto a rientrare a Milano. Un rientro che turba parecchio Roberta, sempre più coinvolta da Marcello Barbieri, e unisce ancora di più i coniugi Cattaneo. Umberto e Flavia, invece, continuano ad amarsi di nascosto, ma si sa che le bugie hanno le gambe corte… Scopri giorno per giorno tutte le anticipazioni del Paradiso delle Signore su Gossipetv!

Lunedì 6 gennaio

Dopo la notizia dell’incidente di Federico, Marcello non sa come comportarsi con Roberta. Silvia è molto preoccupata per la sorte del figlio e non vede di buon occhio la vicinanza tra la futura nuora e il fratello di Angela.

Martedì 7 gennaio

Marta ha fissato una visita di controllo dal ginecologo ma non dice nulla a Vittorio. Armando fa una scoperta inquietante su Giuseppe, il marito di Agnese. Federico torna a casa e Silvia e Roberta rimangono scioccate nel vederlo così provato.

Mercoledì 8 gennaio

Federico potrebbe rimanere paralizzato per sempre, ma i genitori decidono di aspettare prima di rivelargli la cruda verità. Flavia mette Umberto alle strette: darà il suo appoggio economico solo se la loro relazione diventerà ufficiale. Achille, dopo aver casualmente notato che i due si sono sfiorati la mano, inizia a insinuare dei forti dubbi in Adelaide.

Giovedì 9 gennaio

Roberta confessa a Gabriella di non provare più nulla per Federico. Nonostante questo la ragazza non vuole cedere alla corte di Marcello. Umberto continua la sua relazione clandestina con Flavia ma Adelaide comincia ad avere dei dubbi, soprattutto alla luce delle rivelazioni di Achille Ravasi.

Venerdì 10 gennaio

Adelaide ha finalmente tutte le prove della relazione clandestina tra Umberto e Flavia ma per il momento decide di mantenere il segreto. Marta si sente male all’improvviso: Vittorio la trova stesa a terra, priva di sensi.