Il Paradiso delle Signore ancora in lutto: è morta Valentina Tomada

A 55 anni è morta Valentina Tomada. Nota per aver recitato ne Il Paradiso delle Signore e non solo, aveva fondato il Fabriano Film Festival. Da tempo, lottava contro la malattia. Ad annunciare la brutta notizia è stata la sua collega Emanuela Grimalda, la quale ha condiviso un messaggio usando i social network. Proprio qui, Tomada aveva parlato della sua lotta contro la malattia, lo scorso 21 marzo.

“Ladies and Gentlemen I’m back…un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata ma sempre io”, scriveva meno di un mese fa. “Ah, non mi fate sentire una leonessa combattente e combattiva perché mi incaz**o proprio”, ha aggiunto. Sebbene non sia ancora stata confermata la causa del decesso, è impossibile non pensare che c’entri la malattia contro cui stava combattendo. La notizia della sua morte si aggiunge a quelle recenti di altri due attori che hanno fatto parte del cast de Il Paradiso delle Signore. Il 14 marzo scorso i fan della serie di Rai 1 piangevano la scomparsa di Pietro Genuardi, noto anche per i suoi ruoli nelle fiction di Canale 5.

Meno di un mese dopo, l’8 aprile, è arrivata la notizia della morte di un altro attore, ovvero Andrea Savorelli. Il cast de Il Paradiso delle Signore è stato nuovamente colpito oggi da un altro lutto. Proprio ieri, invece, si sono svolti i funerali di Antonello Fassari, il famoso Cesare de I Cesaroni. Il mondo della TV italiana ha subito davvero importanti perdite in pochissime settimane.

Valentina Tomada carriera: non solo attrice, ma anche regista

“Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà…”, ha scritto la collega Emanuela Grimalda per dare il triste annuncio. Non solo per Il Paradiso delle Signore, dove interpretava Palma Rizzo, Valentina Tomada è nota al pubblico di Rai 1 per i suoi ruoli in Don Matteo e Un Passo dal Cielo. E ancora, il pubblico la ricorda nel cast di Incantesimo, Centovetrine, Provaci ancora Prof e Vivere.

Nel corso della sua carriera, ha esplorato anche il ruolo da regista, tanto che aveva scritto e diretto quattro cortometraggi ottenendo vari premi. Nella sua biografia ufficiale, aveva annunciato di voler andare oltre e raggiungere altri risultati.