Pietro Genuardi è morto: la lunga e dura lotta dell’attore

Pietro Genuardi è morto. L’attore, noto per le fiction in Italia, ha perso la vita a 62 anni. In particolare, il pubblico italiano lo ricordano per i suoi ruoli nelle soap opera Centrovetrine e Vivere. Chi seguiva in passato questi show televisivi non può averlo dimenticato. Di recente, i telespettatori l’avevano ritrovato in TV nel ruolo di Armando ne Il Paradiso delle Signore, dalla seconda stagione. Precisamente, ha vestito i panni di Ferraris nella serie TV di successo di Rai 1 dal 2019 fino allo scorso mese di ottobre.

Come lui stesso aveva raccontato, per entrare a far parte del cast de Il Paradiso delle signore aveva fatto un regolare casting. Non era molto convinto che sarebbe andata bene, ma alla fine è riuscito a conquistare tutti e a iniziare a vestire i panni di Armando. Sul set della fiction Rai, Genuardi aveva trovato un’ambiente piacevole in cui lavorare. A dare la triste notizia della sua morte oggi è stata la collega Daniela Fazzolari, tramite un post condiviso con il suo account ufficiale di Instagram.

Lo scorso mese di ottobre, Genuardi aveva annunciato che avrebbe abbandonato le scene a causa della sua malattia. Lui stesso, con un post su Facebook, aveva rivelato di aver scoperto di avere una grave patologia al sangue. In quella occasione, l’attore aveva precisato di aver bisogno di un lungo periodo di cure e del trapianto di midollo.

Precisamente, l’attore Genuardi si trovava in cura presso il Policlinico Umberto I di Roma. Utilizzando i social, l’interprete di Armando ne Il Paradiso delle Signore aveva ringraziato tutti per il sostegno ricevuto. In particolare, il suo grazie andava ai suoi colleghi che gli sono stati vicini e anche al personale medico, che grazie al suo intervento è riuscito a evitare subito il peggio. Genuardi ci aveva tenuto, inoltre, a ringraziare infermieri e paramedici per l’empatia mostrata nei suoi momenti più bui.

Purtroppo, alla fine, la malattia ha avuto la meglio. Pietro Genuardi lascia oggi suo figlio Jacopo e sua moglie Linda Ascierto, che aveva sposato nel 2020.