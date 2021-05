By

Armando Ferraris è entrato nel cast de Il Paradiso delle Signore solo nella quarta stagione (la seconda daily) ma ad oggi è uno dei personaggi più amati dagli oltre due milioni di telespettatori che ogni giorno seguono con passione e interesse la soap opera di Rai Uno. Il suo interprete, Pietro Genuardi, ha ammesso che inizialmente pensava di non aver convinto autori e produttori ma una sua intuizione si è rivelata vincente.

Al settimanale Vero Tv Pietro Genuardi, ex protagonista di Centovetrine, ha confidato:

“Per il ruolo di Armando ho fatto un regolare provino. Per la verità non ero neanche convinto di aver fatto una buona performance ma è risultata vincente una mia intuizione: infatti, ho avuto il coraggio di spingere molto sul dialetto milanese”

Visto che Armando Ferraris ha molte scene con la famiglia siciliana degli Amato Pietro Genuardi ha pensato bene di esagerare e di lavorare non solo su una differenza socio-culturale ma anche territoriale, creando di fatto un contraltare linguistico.

Pietro Genuardi ha aggiunto:

“Il mio Armando è un comunista convinto, gli Amato sono molto legati alla fede e alla religione. La cosa ha funzionato e sta piacendo molto”

In due anni il personaggio di Armando Ferraris è diventato un punto di riferimento per Il Paradiso delle Signore e Pietro Genuardi ha assicurato che tornerà nella sesta stagione, in onda su Rai Uno da settembre 2021. Le riprese inizieranno a fine maggio, dopo il boom di ascolti delle ultime puntate della serie.

Pietro Genuardi ha dichiarato che sul set de Il Paradiso delle Signore c’è un’atmosfera piacevole e familiare. Una grande armonia che aiuta tutti a lavorare decisamente meglio. Prima di indossare i panni di Armando Genuardi aveva già lavorato in altre produzioni con Vanessa Gravina (Adelaide), Roberto Farnesi (Umberto) e Roberto Alpi (Achille).

La maggior parte delle scene di Pietro Genuardi coinvolgono però gli attori più giovani de Il Paradiso delle Signore: Giancarlo Commare (Rocco), Emanuel Caserio (Salvatore), Pietro Masotti (Marcello). A tal proposito Genuardi ha dichiarato:

“Attori impeccabili, straordinari. Hanno una gran voglia di apprendere e di offrire sempre il meglio. Sono molto modesti e umili, pronti ad ascoltare qualsiasi consiglio, mi considerano un po’ il loro padre putativo. Mi chiedono consigli di lavoro e di vita e io sono ben felice di darglieli. Tra di noi c’è una bella empatia”

Ottima intesa lavorativa pure tra Pietro Genuardi e Antonella Attili, che presta il volto ad Agnese Amato.

“È una sfida bella e piacevole tra noi. È come giocare una partita a tennis con una campionessa. È bello condividere il set con lei”

Molto probabilmente nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ampio spazio sarà dedicato alla love story tra Agnese e Armando, bruscamente interrotta dall’arrivo di Giuseppe Amato, marito della sarta del grande magazzino milanese.

Confermati nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore anche: Vittorio Tersigni (Vittorio), Giulia Arena (Ludovica), Emanuel Caserio (Salvatore).