Andrea Savorelli è morto: era Pietro nella soap “Il Paradiso delle Signore”

Nel giro di poco tempo, Il Paradiso delle Signore è stato colpito da un nuovo e terribile lutto. Infatti ci ha lasciati nel fiore degli anni Andrea Savorelli, che nella soap della Rai interpretava il ruolo di “Pietro Conti”, il nipote di Vittorio. Oramai era un po’ di tempo che non lo vedevamo sul piccolo schermo, considerato che non era un personaggio fisso del cast, ma durante il breve periodo che comunque ha trascorso su quel set ha avuto la possibilità di farsi conoscere e soprattutto di farsi amare dai fan della famosa serie Rai.

Purtroppo l’attore ci ha lasciati un mese fa, durante quei giorni stava circolando una voce in merito ma in molti pensavano che si trattasse soltanto di una fake news. A confermarlo è stata sua sorella oggi, che ha pubblicato su Instagram un post che ha straziato tutti: “Un mese senza di te. Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”. Delle parole che sottolineano quanto il dolore di questa famiglia sia stato forte, considerato che hanno scelto di trascorrere questo mese in silenzio, vivendo il lutto in privato e condividendolo con il grande pubblico soltanto oggi. Al momento non è stato ancora svelato il motivo della sua morte avvenuta in maniera decisamente prematura.

È morto il ragazzo che interpretava Pietro il nipote di Vittorio….da non credere! Tante condoglianze alla famiglia #IlParadisodellesignore — Anna (@Anna58237344) April 8, 2025

Il Paradiso delle Signore: due lutti in poco tempo

Neanche un mese fa, la soap è stata colpita da un altro lutto devastante, ovvero quello di Pietro Genuardi. Il noto attore purtroppo ha convissuto per un periodo di tempo con una malattia che lo ha strappato alla vita, alla sua famiglia e ai numerosi fan che nel corso degli anni si erano affezionati profondamente non solo al suo personaggio, ma anche alla sua immensa umanità.

Sono oramai diversi anni che “Il Paradiso Delle Signore” entra nelle case di tutti gli italiani, proprio per questo motivo gli attori che vestono i panni dei personaggi, per i telespettatori diventano famiglia. Sui social ci sono tantissimi messaggi di cordoglio per due volti che sono stati davvero molto amati da tutti i fan della soap.