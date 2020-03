By

Il Paradiso delle Signore: Adelaide e Umberto non tornano insieme, lei sposa Achille Ravasi

Colpo di scena in arrivo ne Il Paradiso delle Signore: la Contessa Adelaide è pronta a sposare Achille Ravasi. In realtà la zia di Marta e Riccardo è pronta a riavvicinarsi al cognato Umberto Guarnieri ma qualcosa va storto. Nelle prossime puntate della soap di Rai Uno il banchiere si dedica agli affari snobbando i tentativi di riavvicinamento della cognata. Che, delusa ancora una volta dal comportamento dell’uomo, decide di buttarsi a capofitto nella storia con Achille Ravasi. Quest’ultimo, dal canto suo, fa il possibile per conquistare la donna che ama da tempo e arriva addirittura a fare la proposta di matrimonio.

Adelaide e Achille Ravasi si sposano a Il Paradiso delle Signore

Adelaide di Sant’Erasmo è sconcertata dal comportamento di Umberto – con il quale è costretta ad una convivenza forzata a Milano – e si avvicina ancora di più ad Achille Ravasi, un vecchio amico ritrovato solo di recente. L’interesse di Achille non è però del tutto disinteressato e l’uomo utilizza già i fondi delle Brancia a proprio piacimento. Ravasi chiede la mano di Adelaide e la Contessa accetta. La notizia dell’imminente matrimonio sconvolge Umberto, che non immaginava un risvolto del genere.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide preoccupata per Ludovica

Ma nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Adelaide deve vedersela pure con i colpi di testa del nipote Riccardo. Che scappa nella villa di Rapallo con Angela, con la quale l’intesa è sempre più forte. Adelaide si allea ancora una volta con Ludovica per scoprire la realtà dei fatti ma Riccardo cerca di inventare più scuse possibili su quanto accaduto.