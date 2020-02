Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2020

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntate da lunedì 2 marzo a venerdì 6 marzo 2020

Dopo aver scoperto la sorte del marito di Agnese, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore tornano a focalizzarsi sulla famiglia Guarnieri e sul passato di Angela Barbieri. Quest’ultima riesce a trovare il figlio avuto qualche anno fa ma la situazione è più complicata del previsto. Umberto e Adelaide, invece, devono fare i conti con la convivenza forzata e con l’intromissione di Achille Ravasi, più deciso che mai a conquistare la Contessa di Sant’Erasmo. Occhio poi a Gabriella: il suo rapporto con Salvatore Amato entra di nuovo in crisi per via della vicinanza con Cosimo Bergamini, che comincia ad attrarre sempre più la signorina Rossi.

Lunedì 2 marzo

La difficile convivenza tra Umberto e Adelaide viene complicata dall’arrivo di Achille Ravasi. L’uomo è stato invitato dalla Contessa a trasferirsi da lei. Questo non impedisce a Umberto di ricordare alla cognata che il loro rapporto è unico. Marta e Riccardo organizzano una cena di famiglia per stemperare la tensione. Clelia è sconvolta per aver scoperto che Luciano non è il padre biologico di Federico. Angela riceve una importante notizia riguardo le condizioni del figlio.

Martedì 3 marzo

Marta confida a Vittorio e Riccardo i suoi dubbi su Achille Ravasi, che utilizza i soldi delle Brancia per i suoi interessi. Rocco decide di essere sincero con Marina e le svela del patto stipulato con Irene. Salvatore comincia a non sopportare più il rapporto lavorativo tra la fidanzata Gabriella e Cosimo Bergamini. Marcello e Roberta sospettano che Angela stia nascondendo qualcosa.

Mercoledì 4 marzo

Angela riesce ad avere notizie di suo figlio: il bambino è stato adottato e non potrà incontrarlo. Complice un regalo molto prezioso, Ravasi riesce a fare breccia nel cuore di Adelaide. Marina accetta l’invito di Rocco ad andare al cinema. Al Paradiso, dove è previsto l’arrivo di Ivan Balzano, tenente della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Clelia distribuisce alle Veneri il foulard ispirato alle neonate frecce Tricolori, disegnato da Gabriella.

Giovedì 5 marzo

Rocco e Marina hanno un secondo appuntamento e si presentano insieme a una festa organizzata da Federico, che festeggia il suo primo articolo sul Paradiso delle Signore. Chi non riesce a partecipare, invece, è Gabriella, impegnata con Cosimo fino a tarda sera. Angela rivela alle sue coinquiline la sua difficile situazione famigliare mentre Riccardo cerca di aiutare la nuova Venere. Silvia e Luciano si sforzano di non far trapelare nulla dei loro problemi per amore del figlio ma i due non riescono in questa ardua impresa.

Venerdì 6 marzo

Gabriella mente a Salvatore circa il suo ultimo incontro al circolo con Cosimo ma Marcello scopre la verità. Grazie a Riccardo Angela riesce ad incontrare suo figlio. Sapendo che lo perderà per sempre la nuova Venere compie un gesto estremo.