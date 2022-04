Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni ultime puntate

Ultima settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore. Da lunedì 25 a venerdì 29 aprile vanno in onda su Rai Uno le ultime cinque puntate della sesta stagione della fiction, la quarta daily. Come anticipato dal settimanale Telepiù, con tanto di foto in copertina, nel finale assisteremo finalmente al matrimonio di Anna Imbriani e Salvatore Amato. L’ex Venere del grande magazzino è pronta a convolare a nozze col simpatico barista dopo tanti tentennamenti e insicurezze.

Per il matrimonio con Salvatore Anna ha scelto un abito rosa in pizzo, con velo della stessa tonalità. L’attrice che presta il volto alla Imbriani – Giulia Vecchio – ha anticipato che non mancherà un colpo di scena. Emanuel Caserio, che interpreta Salvatore Amato, ha invece anticipato che vedremo solo gli sposi entrare ed uscire dalla chiesa. L’attore di Latina ha inoltre dichiarato:

“Aspetto il momento in cui Anna dirà a Salvatore che Irene non è figlia del marito morto, come gli ha fatto capire, bensì di un altro uomo. Può succedere di tutto!”

Per ora non è chiaro se tale rivelazione avverrà il giorno delle nozze o se toccherà attendere la prossima stagione de Il Paradiso delle Signore. La settima, che andrà in onda a partire da settembre. Ormai la serie è diventata un appuntamento fisso per oltre due milioni di italiani.

Di seguito le altre anticipazioni dettagliate delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Da segnalare che la fiction andrà in onda regolarmente pure lunedì 25 aprile.

Lunedì 25 aprile

Gemma affronta Stefania dopo aver scoperto che lei e Marco hanno una storia. Beatrice viene dimessa dall’ospedale e Vittorio le propone di stare da lui per qualche giorno. Armando e Agnese si prendono cura della figlia di Anna. Flora annuncia di aver trovato un nuovo lavoro in America. Ludovica scopre che Marcello si è dimesso dal Circolo.

Martedì 26 aprile

Stefania è sotto ricatto e racconta a Irene tutta la verità su Gloria. Marco pensa di fare alla Colombo la proposta di fidanzamento. Flora dice addio ai suoi colleghi. Marcello è pronto a lasciare Ludovica. Dante rivela a Fiorenza di aver rinunciato ad acquisire il marchio del Paradiso delle Signore. Beatrice non riesce a dimenticare Romagnoli.

Mercoledì 27 aprile

Stefania è costretta a rinunciare a Marco per salvare la madre. Vittorio capisce quanto Beatrice soffra per il distacco da Dante e sembra tramare qualcosa. Marcello e Ludovica si lasciano e la ragazza si lascia consolare da Torrebruna. Umberto decide di lasciare Adelaide e ferma in extremis Flora, in partenza per l’America.

Giovedì 28 aprile

Marco consegna a Stefania l’anello di fidanzamento ma lei è costretta ad allontanarlo per il bene di sua madre. Torrebruna propone a Ludovica un viaggio in Grecia per distrarsi. Adelaide deve prendere atto che Umberto è realmente innamorato di Flora ed è disposto a lasciare Villa Guarnieri. La piccola Irene spiazza tutti e annuncia di voler vivere a Milano. Grazie a Vittorio, Dante e Beatrice si riavvicinano.

Venerdì 29 aprile

Gloria capisce che Stefania la sta proteggendo e decide di costituirsi senza avvisare nessuno. Ludovica parte con Torrebruna ma Marcello corre da lei. Dante restituisce le quote del Paradiso ad Adelaide ma non sa che la contessa sta mettendo in atto la sua vendetta. Anna e Salvatore finalmente si sposano.