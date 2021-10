By

Neva Leoni, la famosa Tina Amato de Il Paradiso delle Signore, si è raccontata in una lunga intervista concessa al settimanale Grand Hotel. L’attrice, classe 1992, ha iniziato dal significato del suo nome, decisamente fuori dal comune. Da dove arriva il nome Neva? L’interprete ha spiegato che a sceglierlo è stata la madre dopo aver sentito un ragazzo londinese parlare di un nativo americano di nome Neva.

La star de Il Paradiso delle Signore ci ha però scherzato su:

“Ma può anche darsi che mamma, non capendo un’acca di inglese, abbia confuso never, cioè mai, con Neva… vai a sapere”

Neva Leoni è nata e cresciuta a Roma ha iniziato a lavorare nel mondo della recitazione da giovanissima, subito dopo il diploma superiore. Prima di arrivare a Il Paradiso delle Signore ha lavorato in altre fiction di successo quali Che Dio ci aiuti, Solo per amore, Questo nostro amore 70.

Chi è il fidanzato di Neva Leoni

Da diversi anni, oltre sette, Neva Leoni è felicemente fidanzata con Claudio Colica, il componente del duo comico Le Coliche. I due si sono conosciuti nove anni fa, quando l’attrice lavorava con Elena Sofia Ricci alla terza stagione di Che Dio ci aiuti, la famosa fiction di Rai Uno.

Claudio stava cercando un’attrice per un video e dietro consiglio del fratello Fabrizio ha scelto proprio Neva. I due sono diventati subito amici: all’epoca entrambi erano però impegnati in altre relazioni. Dopo un paio d’anni d’amicizia la Leoni e Colica sono stati travolti dalla passione e da allora non si sono più lasciati.

Nell’estate 2020 è arrivata la proposta di matrimonio e il grande evento doveva essere celebrato nel 2021 ma a causa dell’emergenza Coronavirus è stato rinviato. Neva Leoni ha anticipato che le nozze saranno fissate per l’estate 2022 anche se al momento è tutto da stabilire: non è stata decisa né la data né il luogo della cerimonia.

Neva Leoni ha chiarito che il matrimonio con Claudio Colica sarà una grande festa dell’amore, alla quale prenderanno parte molti colleghi de Il Paradiso delle Signore. Per la Leoni il set della soap opera Rai è diventato una vera e propria seconda famiglia.