Il nuovo lavoro di Albano: che sgarbo a Romina e i figli più grandi!

Il 2023 è sempre in tv per Albano Carrisi. Nei prossimi mesi andrà in onda su Real Time una docu-serie sulla vita del leone di Cellino San Marco. Del progetto fanno parte la compagna Loredana Lecciso e la figlia ventunenne Jasmine, la prima a parlare di questa nuova sfida alla stampa. Puntata dopo puntata si affronteranno tematiche inerenti la privata del cantante e della sua famiglia.

Una docu-serie sulla famiglia di Albano

Al settimanale Nuovo Tv Jasmine Carrisi, vista qualche anno fa a The Voice Senior, ha fornito qualche anticipazione:

“Sarà l’occasione per scoprire qualcosa di più su di noi. Mostreremo finalmente com’è la vera famiglia Carrisi, quella che io conosco da sempre”

La ragazza, che sta cercando di farsi strada nel mondo della musica, ha aggiunto:

“Quando ero più piccola un po’ mi pesava avere due genitori come i miei, per il clamore mediatico che li accompagnava. Le persone pensavano di sapere tutto di noi anche se non era così. Crescendo ho capito invece che mamma e papà rappresentano un valore aggiunto alla mia vita”

Da questa serie famigliare sono però esclusi Romina Power, l’ex moglie di Albano, e i figli più grandi di Carrisi, ovvero Yari, Cristel e Romina Junior. Dunque il pubblico non avrà il piacere di scoprire qualcosa in più sulle dinamiche e gli equilibri, tutt’altro che semplici, tra l’artista, la compagna Loredana Lecciso e il resto del clan.

Non è chiaro se siano stati Romina Power e i suoi figli a rifiutare di prendere parte alla docu-serie o se siano stati tagliati semplicemente fuori per fare in modo di concentrare i vari episodi sulla situazione attuale di Albano. Carrisi ha ormai raggiunto negli ultimi anni un prezioso equilibrio con la showgirl di Lecce.

Il rapporto teso tra Loredana Lecciso e i figli di Romina Power

Insieme da venti anni, non sono mancati tra Albano e Loredana Lecciso liti, discussioni, incomprensioni e continui tira e molla. Oggi, per fortuna, la coppia è più serena e unita che mai. Ma gli screzi non mancano: la Lecciso è stata, ad esempio, diffidata da Romina Power durante l’ultima intervista con Mara Venier a Domenica In.

Nel 2017, invece, Loredana non è stata invitata al matrimonio di Cristel Carrisi con il miliardario croato Davor Luksic. Legami piuttosto tesi anche con Yari e Romina Junior (che è una delle ospiti fisse di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio su Rai Uno).