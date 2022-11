Albano Carrisi, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Il cantante di Cellino San Marco, raggiunto dai microfoni dei Lunatici (Rai Radio 2), è stato protagonista di un’intervista scoppiettante, tra sfoghi e riflessioni. Il caro bollette di questi mesi ha colpito le sue tasche, tanto che tra gennaio e agosto 2021 ha pagato 135mila euro di bollette, nello stesso periodo del 2022 bene 340mila. Ovviamente Carrisi non è stato una Pasqua nel vedere gli importi e ha raccontato tutto alla stampa, beccandosi diverse critiche sui social. Motivo? Tanti gli hanno detto che i soldi non gli mancano e quindi che non si deve lamentare. Lui come l’ha presa? Per nulla bene. E infatti, a coloro che lo hanno biasimato, ha rifilato un sonoro “creti*ni”. Capitolo riflessioni: in radio è tornato a parlare della rottura con Romina Pawer, riassumendo il tutto con una frase a effetto: “Non ho fatto il terrone”. Olè!

“È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione. Tra gennaio ed agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse. È un assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatica“. Così Albano a proposito della stangata relativa al caro bollette. Oltre al danno anche la beffa: in rete è stato raggiunto da una miriade di commenti tutt’altro che solidali, per usare un eufemismo. “Sui social – si è sfogato – qualcuno commenta ‘tanto lui i soldi ce li ha’. Questa è la cosa che più mi ha colpito. Chi scrive questo è un cretino. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società”.

Argomento sentimentale e tuffo nel passato, cioè a quando giunse al capolinea il matrimonio con Romina Power (oggi Albano è legato sentimentalmente e stabilmente a Loredana Lecciso che non va d’accordissimo con la sua ex moglie). “Arrivano degli appuntamenti col destino e devi saperli affrontare. Bisogna farlo con garbo, intelligenza, sensibilità. Per me fu un tuffo nel mare del dolore per parecchi anni“, ha confidato Carrisi.

“Però non ho fatto né il terrone, né il pugliese, né il sudista”, ha aggiunto. Cosa significa? “Dissi a Romina che se questa era la sua decisione doveva andare e le augurai la migliore fortuna. Lei sentì il bisogno di tornare in America. Bisogna saperle affrontare le cose. E di cose ne ho affrontate tante nella mia esistenza”.

Albano ha sottolineato che la fine delle nozze con Romina furono per lui una grande sofferenza. Da quel dolore, però, seppe trovare dei lati positivi. Vide quella situazione come una lezione di vita da cui trarre insegnamento: “Tutto arriva, ma tutto passa. Questa è una grande verità. È chiaro che un abbandono, la fine di un amore, è una cosa drammatica. Ma dobbiamo saperla affrontare”.

Infine il cantante ha parlato del Covid e delle persone a lui care che sono state falciate dal virus. Da un lato ha detto di essere contento che dopo due anni di pandemia si sta tornando a vivere un’esistenza normale, dall’altro ha ricordato che il coronavirus gli ha strappato cinque affetti importanti. Tre sue cugine si sono infettate tra di loro e sono morte tutte. Poi ha dovuto fare i conti con la scomparsa di due suoi grandi amici, Detto Mariano e Andrea Lo Vecchio.