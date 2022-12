Loredana Lecciso, la figlia Brigitta si sposa in Africa: “Ma Albano…”

Periodo magico per Loredana Lecciso. La sua storia d’amore con Albano Carrisi è più forte che mai e la showgirl e giornalista si prepara al matrimonio della figlia Brigitta Cazzato. Quest’ultima è nata ventotto anni fa dal matrimonio tra la soubrette di Lecce e l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato. I due si sono poi mollati ma hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene della loro erede, alla quale sono molto legati.

Brigitta, la primogenita di Loredana Lecciso, si è laureata in moda a Milano per poi cominciare a fare la spola con l’Africa, dove per anni si è dedicata al volontariato. Qui, tra l’altro, veniva da bambina in vacanza con il padre, perché i nonni paterni possiedono una casa a Watamu, vero e proprio paradiso terrestre. Nel 2021 l’incontro che ha cambiato per sempre la vita della Cazzato, quello con il suo Jan, che è per metà iraniano e per metà tedesco.

Il genero di Loredana Lecciso gestisce in Kenya un hotel e un locale che è diventato il più in della zona. Per amore Brigitta Cazzato ha così deciso di lasciare per sempre l’Italia e trasferirsi a Watamu: qui è sempre attiva nel settore fashion e segue un brand di abbigliamento da mare che produce con artigiani locali. A fine dicembre la coppia si sposerà a Lecce, con rito civile, come anticipato da Brigitta al settimanale Nuovo.

Nel 2023 ci sarà un secondo matrimonio africano, sulla spiaggia, che durerà giorni e giorni. Tra gli invitati non mancheranno Jasmine e Albano Junior, detto Bido, i figli di Albano e Loredana Lecciso. Ci saranno inoltre Cristel e Romina Carrisi, nate dal matrimonio tra il cantante pugliese e Romina Power.

Brigitta ha un ottimo rapporto con Cristel e Romina fin dall’adolescenza. Tutte e tre frequentavano la stessa scuola e proprio fuori l’istituto c’è stato il primo incontro tra Loredana Lecciso e Albano. All’epoca la Lecciso lavorava come giornalista per un’emittente locale e ha approfittato della situazione per chiedere un’intervista al leone di Cellino San Marco. Intervista che ha dato il via ad una delle relazioni più chiacchierate dello showbiz italiano.

Tra l’altro la Cazzato è stata una delle damigelle d’onore delle nozze di Cristel Carrisi con l’imprenditore croato Davor Luksic, celebrato nel 2016 in Puglia (assente invece Loredana Lecciso, che non ha ricevuto l’invito).

A proposito di Albano, Brigitta Cazzato ha raccontato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti: