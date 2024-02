Il Grande Fratello nella bufera, Luzzi nella storia: sono ore di panico

Bufera sul Grande Fratello, quello che doveva portare spensieratezza nelle case degli italiani secondo le regole imposte da Pier Silvio Berlusconi. Il suo piano, però, sembra ormai essere andato a rotoli, visto che nella serata di ieri Alfonso Signorini e produzione hanno gettato fango ingiustamente su Beatrice Luzzi. La protagonista assoluta di questa edizione, che porta avanti tutte le puntate da settembre è stata massacrata in diretta televisiva per santificare il gruppetto.

E tutti nella Casa di Cinecittà non hanno perso tempo per festeggiare il crollo dell’attrice. Ma attenzione, un crollo avvenuto solo all’interno di quel loft, perché fuori da quelle quattro mura il pubblico è in ‘guerra’. Milioni di telespettatori, giornalisti e volti noti dello spettacolo si stanno ribellando per l’ingiusto trattamento riservato a Beatrice. Proprio a lei, che ha retto l’intera edizione di questo reality show caratterizzato da concorrenti non in grado di creare dinamiche.

In assenza di novità, se non i continui confronti tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, il Grande Fratello punta da sempre solo su Luzzi. Ma sembra che la squadra di lavoro si sia dimenticata che Beatrice è un essere umano, insultato e offeso continuamente dai suoi compagni d’avventura.

Vengono mandate in onda le clip in cui Luzzi giustamente si difende dalle offese e dagli insulti (“repellente”, “sterco”, “qui ti odiano tutti”, “non hai amici”, “sei sola”, “sei senza cuore”.) Ma i video che ritraggono gli altri concorrenti che si scagliano continuamento contro Beatrice neanche l’ombra.

Non si parla neppure del gesto aggressivo che Massimiliano Varrese ha riservato a Vittorio Menozzi, gettandolo con forza nella piscina. Non si parla dei suoi attacchi feroci “Tenetemi calmo sennò le tiro una bomba addosso”. Si parla, invece, dei termini usati da Beatrice, come “non equilibrato”.

Non c’è neppure il confronto e lo stesso Alfonso Signorini aveva lanciato un ultimatum a Varrese, per cui il pubblico (che viene ritenuto sovrano) chiede la squalifica da mesi. E questa notte, dopo aver preso coraggio in diretta e aver affrontato produzione e Signorini, Beatrice Luzzi è crollata.

Secondo quanto riporta in queste ore Anita Olivieri, l’attrice avrebbe trascorso le ultime ore urlando e piangendo. Si pensa a una crisi di panico, causata anche dagli spettatori presenti in studio, le cui reazioni non rappresentano affatto il parere dei telespettatori. E a confermare questo è la percentuale con cui ieri Beatrice ha trionfato nell’ennesimo televoto.

Stando al racconto di Anita, molti di loro questa notte si sarebbero alzati dal letto sentendo le urla della Luzzi. A darle conforto c’erano Sergio e Stefano, gli unici concorrenti a mostrarle empatia dopo il trattamento spietato a lei riservato. Di Vittorio Menozzi neanche l’ombra. Il modello, dopo aver sfruttato la popolarità di Beatrice, ora presenta il suo voltafaccia.

La situazione per il GF si sta complicando dopo la terribile serata di ieri, con molti telespettatori che chiedono addirittura agli sponsor di abbandonare la Casa di Cinecittà. Tutti (compreso il conduttore) contro uno, questo il tema della 34° puntata. Ma questo ha solo aumentato l’affetto che i telespettatori nutrono per la protagonista di questa edizione.

Infatti, c’è un esercito fuori dalla Casa che non aspetta altro che vedere Beatrice trionfare. Per questo, i telespettatori non seguiranno la richiesta di Luzzi di eliminarla attraverso il televoto. Ora c’è ancora più voglia di vederla raggiungere la vittoria, in quanto questo non è un Grande Fratello normale, ma è il reality show di Beatrice Luzzi, intorno alla quale ruotano quasi tutte le dinamiche.

L’attrice è entrata ormai nella storia del reality show, come la concorrente che non ha avuto paura di affrontare conduttore e produzione, non piegandosi così a un sistema spietato. Non solo, è di sicuro una delle gieffine più amate e sostenute di sempre dal pubblico.