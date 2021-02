Il commissario Ricciardi, anticipazioni ultima puntata: la straziante scoperta

Le avventure de Il commissario Ricciardi giungono al termine e con la puntata che andrà in onda lunedì 1° marzo si chiuderà la prima stagione della fiction Rai che è stata particolarmente gradita dal grande pubblico di Rai uno. Con una media di oltre 5 milioni di telespettatori e circa il 25% di share, la serie tv targata Rai si appresta ad entrare di diritto tra le storie più seguite e apprezzate dai telespettatori.

Grandi complimenti da parte della critica e del pubblico più profano. Un racconto impeccabile che si rifà ai romanzi di Maurizio De Giovanni che, insieme al regista, Alessandro D’Alatri, ha saputo tirare fuori immagini e scenografie di una Napoli inedita e spettrale. Episodi che ogni settimana sembrano venire fuori da una pièce teatrale che, grazie alla maestria degli attori, ha saputo tenere con il fiato sospeso il pubblico da casa.

Vedremo se il bel tenebroso commissario Ricciardi, interpretato magistralmente da Lino Guanciale, riuscirà a confessare il suo avvilente segreto. E se si deciderà a scegliere tra le due donne che lo hanno accompagnano in questa parte di vita: Enrica (Maria Vera Ratti) e Livia (Serena Iansiti).

Trama del sesto e ultimo episodio

Il titolo del sesto e ultimo episodio è In fondo al tuo cuore ed è ambientato in una Napoli particolarmente calda e afosa degli anni ’30. Siamo a luglio e in città tutti si apprestano ad accogliere la festività di San Carmine, mentre il commissario Ricciardi si ritrova impegnato in un nuovo caso di omicidio.

La vittima è un noto chirurgo del paese che sarà trovato morto dopo essere caduto dalla finestra del proprio ufficio. Luigi Alfredo e il brigadiere Maione cercheranno di seguire le tracce lasciate per giungere all’assassino dell’uomo. Ma, anche in questo caso, Ricciardi si troverà a indagare in mezzo a segreti e sentimenti, fatti di infedeltà e passioni travolgenti che sembrano legarsi più che mai.

Anche per Luigi Alfredo non sarà facile il rapporto con i propri sentimenti. Il commissario si vedrà sempre più vicino alla dolce Enrica, fino a quando non verrà a conoscenza di una scoperta a dir poco straziante che lo sconvolgerà.

Repliche de Il commissario Ricciardi

Tutti gli episodi de Il commissario Ricciardi sono disponibili sulla piattaforma di Rai Play e in replica, ogni mercoledì in seconda serata, su Rai Premium.