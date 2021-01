Il Cantante Mascherato, torna Mammucari con una troupe investigativa?

Mancano pochi giorni all’inizio della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Il programma di Milly Carlucci lanciato lo scorso anno ha destato molta curiosità nel pubblico italiano tanto da permettere alla Rai di organizzare un seguito decisamente più ricco di proposte rispetto alla precedente edizione.

Infatti, lo show condotto da Milly Carlucci ha dalla sua proprio il fatto di riuscire a tenere incollati i telespettatori giocando sul mistero. Quello che verte sulla curiosità di chi sarà nascosto dietro le maschere proposte dal programma, che sono già state svelate tutte e 9. Come è ormai confermata anche la data in cui il programma andrà in onda. Appuntamento al 29 gennaio in prima serata su Rai Uno.

E dopo le preoccupazioni fondate di Milly Carlucci sulle norme di sicurezza anti-Covid che si dovranno rigorosamente rispettare, arrivano anche i primi aggiornamenti sulle novità dell’edizione 2021. A settembre circolavano già alcune voci secondo cui anche quest’anno ci sarebbe potuta essere la presenza di Teo Mammucari in trasmissione. A questo proposito il conduttore avrebbe potuto ricoprire eventualmente il ruolo di giurato.

La stessa Milly Carlucci in un’intervista a BubinoBlog aveva detto che aveva parlato della cosa anche con il diretto interessato ma che tutto sarebbe dipeso da tanti fattori. Ricordiamo che Mammucari ha vinto la prima edizione de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato, novità e indiscrezioni

Ad oggi, Tv Blog ha riportato alcune anticipazioni e indiscrezioni sulla seconda serie del varietà di Rai1. Il retroscena che ha svelato il sito parla di un nuovo particolare meccanismo che potrebbe essere inserito all’interno del programma.

La novità riguarderebbe l’inserimento di una troupe investigativa formata da una trentina di persone. Quest’ultima verrà collocata all’interno del teatro dove si svolgerà la diretta del programma. Il suo compito sarà arduo: cercare di indovinare chi si nasconde sotto il costume e la maschera dei vari personaggi dello spettacolo che parteciperanno a Il Cantante Mascherato. Ad aiutarli a comprendere ci saranno alcuni indizi che ciascuno di loro dovrà cogliere durante le performance canore dei singoli.

A guidare la squadra investigativa sarà un tenente Colombo. Proprio anche questo importante ruolo all’interno del programma potrebbe essere ricoperto da Teo Mammucari, il quale aveva dichiarato di essersi trovato molto bene nella trasmissione di Milly Carlucci.

Non solo, come detto precedentemente il nome di Teo era stato fatto anche come possibile giurato. Assieme a lui, i nuovi componenti della giuria della trasmissione che dovrebbero essere Flavio Insinna, Costantino Della Gherardesca, Patty Pravo e Francesco Facchinetti. Pochi giorni fa invece la stessa Milly Carlucci aveva confermato l’assenza dello stilista Guillermo Mariotto, ex giudice di Ballando con le stelle. La conduttrice ne aveva anche spiegato le motivazioni.