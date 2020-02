Chi ha vinto Il Cantante Mascherato? Il Coniglio, che è Teo Mammucari

Il Coniglio ha vinto la prima edizione de Il Cantante Mascherato. Dietro la maschera si nascondeva, come molti avevano ipotizzato da settimane, Teo Mammucari. Il conduttore e attore romano ha avuto la meglio su Leone-Albano, dato da più parti come vincitore della prima edizione del nuovo show di Milly Carlucci. Ma alla fine l’ha spuntata proprio Mammucari, che ha stupito tutti con le sue doti canore. Una volta tolta la maschera Teo ha ringraziato Milly per questa novità televisiva e ci ha tenuto a svelare la verità sul suo flirt con Ilenia Pastorelli, giurata del programma, portato a galla in diretta da Guillermo Mariotto.

Il discorso di ringraziamento di Teo Mammucari dopo la vittoria a Il Cantante Mascherato

“Ringrazio mio figlio Julia, che mi ha detto di fare questo programma, ringrazio il maestro Saccà… Dico una cosa vera, io ho lavorato con Raffaella Carrà, con Maria De Filippi, ma mi mancava una grande signora della tv… Questo programma l’ha vinto Milly, per un motivo, perché ha avuto il coraggio di fare una cosa nuova, di andare in America e di portare in Italia un programma nuovo. Si è presa una grande responsabilità, ha rischiato. Poi, ragazzi, io ho battuto Orietta Berti, Fausto Leali, Arisa! Mi vergogno come un cane! Chiedo scusa pure a Scanu… Albano, dietro le quinte, mi ha detto: “Ma si può sapere chi sei?”. Io gli ho detto: “Sono Mammucari!”. E lui mi fa: “Li avevo indovinati tutti tranne che a te!”. È stato un bellissimo complimento”, ha dichiarato Teo Mammucari a Il Cantante Mascherato.

Teo Mammucari a Il Cantante Mascherato: “Ci ho provato con Ilenia anni fa”

Teo Mammucari ha poi chiarito la questione Ilenia Pastorelli, che è stata una delle prime a capire la sua identità sotto la maschera del Coniglio. “Hanno detto che ho avuto un flirt con Ilenia Pastorelli. L’ho conosciuta 10 anni fa e ci ho provato con lei come un deficiente, quando mi hanno detto che c’era lei, mi volevo ammazzare, mi sono detto: “Mi beccherà subito!”, ha spiegato Mammucari.